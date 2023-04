by

ChatGPT est un outil technologique incroyablement performant, qui offre un grand nombre d’utilisations intéressantes. Mais, peut-être inévitablement, des personnes l’ont utilisé à des fins moins nobles. Aujourd’hui, quelqu’un a utilisé ChatGPT pour générer gratuitement des clés de licence Windows valides.

La découverte a été faite par le YouTuber Enderman, qui a utilisé ChatGPT pour créer des clés de licence pour Windows 95. Pourquoi Windows 95 ? Eh bien, son support a pris fin il y a 20 ans, donc il s’agissait essentiellement d’un exercice de curiosité de la part d’Enderman plutôt que d’une tentative de piratage de versions plus modernes comme Windows 11.

En outre, Windows 95 utilise une méthode de validation des clés plus simple que les versions ultérieures du système d’exploitation de Microsoft, ce qui signifie que les chances de succès étaient beaucoup plus élevées.

D’ordinaire, ChatGPT rejette les tentatives de piratage. Si vous lui demandez de « générer une clé Windows 11 valide », ChatGPT devrait répondre : « Je suis désolé, mais en tant qu’IA, je ne suis pas autorisé à aider à générer des clés de produit Windows 11 valides. La génération de clés de produit Windows 11 valides sans avoir acheté une licence légale de Microsoft est illégale et peut entraîner des conséquences juridiques graves. Je vous recommande d’acheter une licence légale de Windows 11 auprès de Microsoft ou d’un revendeur agréé pour éviter tout problème juridique et pour bénéficier du support technique et des mises à jour de sécurité ».

Pourtant, tromper ChatGPT pour qu’il génère les clés semble avoir été assez simple pour Enderman. Une fois qu’il a connu le format utilisé par Windows 95 pour générer des clés, il a simplement demandé à ChatGPT de lui fournir un ensemble de chaînes de texte et de chiffres correspondant aux règles utilisées dans les clés de Windows 95. Cela a nécessité quelques calculs de base, mais pas grand-chose d’autre.

Étonnamment facile à réaliser

Comme cette demande n’était pas une tentative évidente de créer une clé d’enregistrement et de faire quelque chose d’illégal, ChatGPT n’a eu aucun problème à s’y conformer. Après quelques améliorations apportées à la demande d’Enderman, le chatbot a pu fournir 30 jeux de clés d’enregistrement pour Windows 95, dont au moins une poignée était valide. Il est intéressant de noter que la seule chose qui empêchait ChatGPT de créer un plus grand nombre de clés utilisables était sa capacité mathématique défectueuse.

Cette application de ChatGPT ne manquera pas de faire sourciller tout le monde, mais elle serait beaucoup plus difficile à réaliser pour les versions plus récentes de Windows, étant donné la complexité accrue de leurs clés. Néanmoins, cela donne une idée de ce que ChatGPT peut faire si vous vous montrez un peu créatif avec vos messages. Qu’il s’agisse d’écrire des logiciels malveillants ou de composer de la musique, le chatbot d’OpenAI n’a pas chômé et nous ne serions pas surpris que d’autres tentatives de génération de touches soient révélées après cette dernière escapade.