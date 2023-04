Tim Cook déclare que la réalité augmentée « pourrait être encore meilleure que le monde réel »

Dans un proche avenir, Apple lancera un casque de réalité mixte. Cela semble pratiquement certain. Quand, quoi et combien exactement ? Tout cela est très incertain. Mais une chose n’a pas changé : la vision de Tim Cook pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Depuis près de dix ans, le PDG d’Apple martèle que la réalité augmentée est plus importante que la réalité virtuelle et que la réalité augmentée vise fondamentalement à rapprocher les gens. Et il n’en démord pas.

En plus de maintenir la position d’Apple comme l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, le PDG de la société, Tim Cook, est également très doué pour ne jamais rien donner. Cette compétence essentielle — un must absolu pour les dirigeants d’Apple — prend tout son sens lors des interviews avec les médias, où Tim Cook et ses collègues doivent soigneusement formuler des réponses complètes avant que les mots ne sortent de leurs lèvres.

Prenons l’exemple du récent entretien de Cook avec GQ. Au cours d’un entretien long et varié avec le magazine, le leader d’Apple a réussi à parler de la réalité augmentée (RA) sans laisser entendre que l’entreprise est (certainement) sur le point de dévoiler un casque de réalité mixte. Ses réponses aux questions de GQ donnent toutefois un aperçu de la manière dont l’entreprise aborde cette technologie et des raisons pour lesquelles Cook la juge importante.

À propos de la réalité augmentée, qui consiste à superposer des éléments numériques à une vue du monde réel, le patron d’Apple a déclaré : « L’idée de pouvoir superposer au monde physique des éléments du monde numérique pourrait grandement améliorer la communication et la connexion entre les personnes. ».

Il explique que la RA pourrait « permettre aux gens de réaliser des choses qu’ils ne pouvaient pas réaliser auparavant », ouvrant la voie à une collaboration plus facile en permettant aux contributeurs de « sortir quelque chose numériquement et de le voir et de commencer à collaborer et à créer avec lui ».

Cook va même jusqu’à affirmer qu’un environnement de RA « pourrait être encore meilleur que le monde réel — superposer le monde virtuel dessus pourrait être un monde encore meilleur ».

Apple s’apprête à mettre son équipe marketing à l’œuvre

GQ rappelle que, lors d’une précédente interview il y a quelques années, Cook avait rejeté l’idée de créer des lunettes connectées analogues aux Google Glass, décrivant l’effort du rival d’Apple comme « pas très intelligent » car « les gens ne voudraient pas vraiment les porter », ajoutant : « Nous avons toujours pensé que cela ferait un flop ».

Se rapprochant peut-être le plus d’un aveu sur le fait qu’Apple travaille d’arrache-pied à la construction d’un casque de réalité mixte, Cook a déclaré que l’ancien patron d’Apple, Steve Jobs, lui avait dit d’être prêt à changer d’avis « si on lui présentait quelque chose de nouveau qui lui disait qu’il avait tort ».

Cook, qui est devenu PDG en 2011, a déclaré que le lancement d’un nouveau produit dépend toujours du fait que son équipe dirigeante pense qu’il apportera quelque chose de nouveau à la table. Alors que le géant de la technologie devrait dévoiler son casque très attendu lors de sa Worldwide Developers Conference en juin, nous découvrirons bientôt précisément ce que Cook considère comme si spécial à propos du tout nouveau casque d’Apple.

De réelles craintes

De récents rapports ont suggéré que la route du développement du casque a été semée d’embûches, certains membres de l’équipe, anciens et actuels, ayant des doutes quant à son potentiel de réussite. L’une des craintes est que le prix de 3 000 dollars annoncé par la rumeur rende l’achat difficile pour la plupart des clients d’Apple, surtout en cette période de crise économique. Mais avec la puissante machine marketing d’Apple, peu de gens parieront sur un échec.