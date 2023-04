Les caméras des futurs Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 ne semblent pas alléchantes

Vous vous souvenez de cette folle rumeur datant d’il y a quelques mois, selon laquelle le Galaxy Z Fold 5 pourrait être doté d’une caméra principale de 108 mégapixels, contre 50 mégapixels pour le Galaxy Z Fold 4 ? Et que dire du rapport de novembre 2022, un peu plus vague, qui annonçait des améliorations significatives de l’imagerie sur le futur grand smartphone pliable de Samsung, ainsi qu’une perte de poids et l’ajout d’un emplacement pour le stylet S Pen ?

Malheureusement, il ne semble pas que les spéculations et les espoirs de certains informateurs et initiés de l’industrie se concrétiseront, du moins si l’on en croit les dernières prédictions de Yogesh Brar, qui est devenu de plus en plus fiable sur ce type de sujet ces derniers mois.

Samsung Galaxy Z Fold 5

– 50MP + 12MP (UW) + 10MP (Tele) Samsung Galaxy Z Flip 5

– 12MP + 12MP (UW) – Improved hinge

– New image sensors

– Large outer displays

– Qualcomm Snapdragon for Galaxy — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 6, 2023

Bien que les chiffres ne soient pas toujours révélateurs des capacités photographiques réelles d’un smartphone, il est difficile de s’enthousiasmer pour un nouvel appareil Samsung haut de gamme doté d’un capteur de 50 mégapixels après que l’entreprise a tant vanté les 200 mégapixels du Galaxy S23 Ultra. Soit le nombre de mégapixels n’a pas d’importance, auquel cas on peut soupçonner Samsung d’exagérer les capacités d’imagerie du Galaxy S23 Ultra, soit il en a, auquel cas le Galaxy Z Fold 5, assurément onéreux, pourrait ne pas briller dans ce domaine selon les normes de 2023.

Ce qui semble plutôt gravé dans le marbre, c’est que les Galaxy Z Fold 5 et Z Fold 4 partageront exactement les mêmes spécifications d’appareil photo arrière de 50 + 12 + 12 mégapixels… du moins à première vue. En effet, les capteurs eux-mêmes (ou du moins certains d’entre eux) devraient être modifiés, ce qui signifie que le nouveau capteur pourrait acquérir de nouvelles compétences ou améliorer ce qui compte le plus : la qualité réelle de vos clichés et enregistrements vidéo quotidiens.

Il pourrait en être de même pour le Galaxy Z Flip 5, mais même si de « nouveaux capteurs d’image » sont effectivement présents sur cet appareil, il est indéniablement décevant d’entendre qu’il n’est pas prévu d’aller au-delà de la double configuration 12 + 12 mégapixels.

De réelles déceptions ?

Ce sont les nombres de mégapixels des deux caméras que l’on trouve à l’arrière du Z Flip 4, ainsi que du Z Flip 3, du Z Flip 5G, et même du Z Flip sorti début 2020, et il est presque impossible de trouver une excuse pour le manque de volonté de Samsung d’améliorer les choses pendant toutes ces années. À moins, bien sûr, que le Galaxy Z Flip 5 soit moins cher que son prédécesseur…

S’il est peu probable que le Z Fold 5 intègre un stylet S Pen en standard et s’il est pratiquement garanti qu’il conservera un capteur photo principal de 50 mégapixels et deux capteurs d’imagerie supplémentaires de 12 mégapixels, pourquoi passerait-on d’un Z Fold 4 à cette bête de « nouvelle génération » ? L’une des principales réponses est une « charnière améliorée », selon Yogesh Brar, qui devrait permettre de réduire l’épaisseur globale du produit tout en améliorant la durabilité et en rendant le design beaucoup plus élégant.

Il en va de même pour le Galaxy Z Flip 5, qui cherchera également à éliminer le gênant écart entre les deux moitiés de son écran pliable lorsqu’il est fermé.

Yogesh Brar semble également s’attendre à ce que les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 arborent des écrans plus grands que leurs prédécesseurs, bien que la rumeur se soit largement concentrée sur ce dernier modèle ces derniers temps, annonçant un joli bond de 1,9 à 3,4 pouces de surface d’écran à l’extérieur d’un panneau pliable principal de 6,7 pouces inchangé.