Segway Navimow, le robot-tondeuse équipé du nouveau capteur VisionFence, arrive en France

Mondialement connu pour ses solutions de mobilité électrique et notamment pour son célèbre gyropode, Segway a annoncé la commercialisation en France de sa série de tondeuses robotisées Navimow. Les nouveaux modèles sont équipés en option d’un capteur VisionFence qui améliore la précision de la localisation et l’intelligence de la tonte. Le robot-tondeuse Segway Navimow est un gadget parfait pour tondre à une échelle non industrielle.

Pour être clair, le Navimow n’est pas un appareil autoporté. Il s’agit essentiellement d’un aspirateur robot pour votre jardin, sauf qu’il tond la pelouse au lieu d’aspirer le sol. Mais si les aspirateurs robots sont devenus relativement courants en France, les robots tondeuses sont encore assez rares. Contrairement à certains concurrents, le Navimow n’exige pas des utilisateurs qu’ils installent des cordons ou des bandes de délimitation physiques. Au lieu de cela, les limites virtuelles sont établies par l’intermédiaire de l’application qui l’accompagne.

Une fois l’application téléchargée et le robot appairé, l’utilisateur crée une carte et délimite les frontières. Segway estime que l’ensemble du processus d’installation prend de 20 à 30 minutes. Une fois le robot prêt à fonctionner, l’utilisateur peut définir des horaires de tonte, commander le Navimow à distance et vérifier sa progression depuis l’application. Il est également possible d’affiner le processus de tonte, en réglant avec précision la hauteur de la lame de coupe pour une longueur d’herbe comprise entre 30 et 60 mm.

En outre, la nouvelle série Segway Navimow est équipée d’un système amélioré d’évitement des obstacles et du système Exact Fusion Locating System (EFLS). L’EFLS combine le GPS et d’autres types de capteurs pour atteindre une précision de positionnement au centimètre près et, avec l’ajout de VisionFence, ce dernier peut identifier et éviter de multiples objets. Il peut identifier les bordures de pelouse, les objets en mouvement et les petits animaux, et prendre les mesures qui s’imposent. Le VisionFence est un capteur optionnel qui peut être installé sur le dessus de la tondeuse sans aucune modification.

Il possède également d’autres caractéristiques intéressantes, comme l’alarme antivol que vous pouvez régler à distance, son étanchéité IPX6, qui vous permet de le nettoyer au jet d’eau, et son fonctionnement silencieux de 54 dB, le meilleur de l’industrie.

Quatre modèles différents

Et si l’idée de laisser un robot équipé de lames s’aventurer dans votre jardin vous fait frémir, sachez que ses mesures de sécurité comprennent le BladeHalt, qui arrête la tondeuse lorsqu’un capteur est déclenché, et la détection des objets en mouvement, qui l’aide à éviter les petits animaux qui ont la malchance de croiser son chemin.

Quatre modèles sont proposés :

Navimow H500E , idéal pour une surface maximale de tonte de 500 m²

, idéal pour une surface maximale de tonte de 500 m² Navimow H800E , idéal pour une surface maximale de tonte de 800 m²

, idéal pour une surface maximale de tonte de 800 m² Navimow H1500E , idéal pour une surface maximale de tonte de 1 500 m²

, idéal pour une surface maximale de tonte de 1 500 m² Navimow H3000E, idéal pour une surface maximale de tonte de 3 000 m²

Les robots-tondeuses Segway Navimow peuvent désormais être commandés. Le capteur VisionFence sera expédié fin avril au prix de 299,99 euros. Les Segway Navimow sont vendus entre 1 499 et 2 699 euros en fonction de la taille de la batterie lithium-ion et donc de la zone de coupe recommandée, et seront également disponibles à partir de fin avril.