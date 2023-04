Kobo lance la Kobo Elipsa 2E, une énorme liseuse pour concurrencer la Kindle Scribe

Kobo vient d’annoncer la deuxième génération de la Kobo Elipsa, appelée Elipsa 2E, nouvelle rivale de la Kindle Scribe. De nombreuses avancées ont été réalisées dans la construction du matériel et un torrent d’améliorations logicielles ont fondamentalement modifié l’expérience d’écriture. Le tout nouveau stylet est désormais doté d’une gomme physique sur le dessus et d’un simple bouton pour le surlignage. Les batteries de la première génération ont disparu et sont désormais rechargées par l’USB-C. Kobo s’est fortement engagé dans les liseuses hybrides avec des fonctionnalités de prise de notes, et nous pouvons nous attendre à de futures offres.

La Kobo Elipsa 2E est dotée d’un écran E INK Carta 1200 de 10,3 pouces avec une résolution de 1404 × 1872 pixels, soit une densité de pixels de 227 ppp. L’écran est affleurant au cadre et protégé par une couche de verre. Il utilise le système Comfortlight avec des lumières LED blanches et ambrées qui fournissent un éclairage chaud et froid ou un mélange des deux. Cinq aimants se trouvent à côté du cadre. Le stylet se fixe automatiquement sur le côté, ce qui limite les risques d’égarement. Un nouveau revêtement arrière texturé facilite la prise en main et réduit les traces de doigts.

Kobo poursuit sa tendance à utiliser du matériel et des emballages respectueux de l’environnement. La Elipsa 2E utilise 85 % de plastiques océaniques recyclés, comme ceux que l’on trouve dans les bouteilles d’eau, les vieux CD et les DVD. Kobo souhaitait augmenter le pourcentage de plastiques océaniques, mais l’utilisation d’une quantité supérieure à celle qu’ils emploient présente un risque d’incendie en raison de la chaleur dégagée par la batterie lithium-ion. L’emballage utilise presque 100 % de carton recyclé, et l’encre de la boîte et des manuels d’utilisation est 100 % végétalienne. Kobo utilise un alliage de magnésium recyclé à près de 80 % à l’intérieur du matériel, comme pour le Kindle Scribe. Les récentes housses conçues pour l’Elipsa 2 sont composées à 100 % de plastique océanique et se déclinent en plusieurs couleurs.

Sous le capot se trouve un tout nouveau processeur que Kobo n’a jamais utilisé auparavant. Il s’agit d’un Mediatek RM53 à double cœur de 1 GHz. Ce processeur est 45 % plus rapide que le processeur All-Winner utilisé sur la première génération d’Elipsa. Kobo a dû apporter plusieurs modifications à l’architecture de son système d’exploitation Linux pour utiliser le nouveau processeur. Cela a permis d’augmenter la puissance de calcul, de réduire la latence lors de l’utilisation du stylet et d’améliorer la consommation d’énergie, préservant ainsi la durée de vie de la batterie.

Outre le nouveau processeur, la liseuse utilise 1 Go de mémoire vive et 32 Go de mémoire interne. L’appareil est équipé d’une connexion Wi-Fi pour accéder à la librairie Kobo et aux fournisseurs de services de stockage sur le cloud. En ce qui concerne le stockage sur le cloud, Kobo donne accès à Dropbox pour sauvegarder et importer des livres et des fichiers PDF. Lorsque la Elipsa 2 sera disponible le 19 avril, elle ajoutera également Google Drive, car l’utilisateur lambda est plus susceptible de l’utiliser pour ses données.

Kobo propose sa solution de stockage sur le cloud. Lorsque vous faites des mises en évidence dans des livres électroniques ou que vous conduisez des mises en évidence, celles-ci sont sauvegardées sur votre compte Kobo. Lorsque vous utilisez un autre appareil Kobo ou accédez à l’une des applications de lecture Kobo pour Android ou iOS, vous pouvez visualiser tout ce que vous avez fait. Une nouvelle fonctionnalité est en cours d’introduction : la sauvegarde de vos carnets dans le cloud. Lorsque vous créez un nouveau carnet, que vous prenez des notes, que vous dessinez à main levée ou que vous résolvez des équations mathématiques complexes, tout cela est sauvegardé sur votre compte Kobo. Lorsque vous visitez le site Web de Kobo sur votre téléphone ou votre tablette, vous pouvez consulter vos notes, les enregistrer sur l’appareil et les partager par e-mail avec vos amis. Les applications Kobo ne pourront pas afficher vos messages le jour du lancement, mais la société n’a pas exclu de le faire par la suite.

Une réelle expérience d’écriture

La Elipsa 2E est à la fois une liseuse, et un appareil de prise de notes numérique. Tout commence avec le stylet, qui a été modifié par rapport au Kobo Stylus original. Le nouveau modèle a une prise en main et un design analogues à ceux de l’Apple Pencil en termes de conception générale. Il est 25 % plus léger et plus facile à prendre en main. Il est plus léger parce qu’il n’utilise plus de batteries remplaçables et emploie une batterie lithium-ion qui peut être rechargée par l’USB-C sur votre ordinateur ou votre portable. La charge d’une batterie faible à une batterie pleine ne prend qu’environ 30 minutes. Le stylo de première génération comportait deux boutons sur le côté : une gomme et un surligneur. Le bouton de la gomme a été retiré et placé en haut, là où se trouve le traditionnel stylet WACOM. Il est ainsi plus intuitif de dessiner et d’effacer les erreurs.

Kobo apporte de nombreuses améliorations à la fonctionnalité de prise de notes. Il est désormais possible de créer des dossiers et de copier ou déplacer des messages entre les dossiers imbriqués. Un outil lasso permet de repositionner une image ou un corps de texte. Des dizaines de nouveaux modèles sont préchargés, ce qui constitue un excellent point de départ pour la création d’un nouveau carnet. L’une des grandes nouveautés, qu’aucune autre note liseuse ne possède, est la possibilité d’effectuer des recherches dans les notes manuscrites. Vous pouvez rechercher des noms, des substantifs ou n’importe quel clavier sur une note manuscrite sans convertir la note manuscrite en texte. Cette audacieuse initiative de Kobo montre à quel point l’entreprise est attachée à l’avenir de la marque e-note.

La Kobo Elipsa 2E, accompagnée du Kobo Stylus 2, sera vendu au prix de 399,99 euros sur le site kobo.com/ereaders et chez certains revendeurs. Les précommandes sont disponibles, et la liseuse arrivera chez vous dès le 19 avril.

Parallèlement à l’Elipsa 2E, Kobo a également annoncé le lancement de sa propre version du service Kindle Unlimited d’Amazon, le service Kobo Plus, aux États-Unis aujourd’hui. Cet abonnement à trois niveaux permet aux membres d’accéder à plus d’un million de livres électroniques et à des centaines de milliers de livres audio à partir de 7,99 dollars par mois.