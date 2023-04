Comment partager des fichiers entre Android et Windows à l’aide de Nearby Share ?

Plus d’un an après l’annonce de Nearby Share par Google au CES 2022, le géant de la recherche a enfin lancé Nearby Share pour les PC Windows. Pour l’instant, il s’agit d’une version bêta, mais lors de mes tests, Nearby Share a fonctionné sans problème sur mon PC sous Windows 11. Vous pouvez enfin partager des fichiers entre Android et Windows à l’aide de Nearby Share sans aucune limitation, et la vitesse de transfert est également très bonne. Vous n’avez plus besoin d’utiliser des solutions tierces pour transférer des fichiers d’un appareil à l’autre et d’une plateforme à l’autre. Pour utiliser la fonction Nearby Share d’Android sur un PC Windows, suivez le tutoriel détaillé ci-dessous.

Dans cet article, j’ai ajouté toutes les informations concernant le lancement de Nearby Share sur Windows 11. De la configuration requise aux paramètres clés, j’ai tout inclus dans ce tutoriel.

Ce qu’il faut savoir avant d’utiliser Nearby Share sur un PC Windows

Pour utiliser Nearby Share sur un PC, votre ordinateur Windows doit prendre en charge les technologies Bluetooth et Wi-Fi. Ces deux technologies doivent être activées Pour obtenir une meilleure vitesse de transfert lors de l’utilisation de Nearby Share sur Android, assurez-vous que les deux appareils sont connectés au même réseau Wi-Fi (de préférence sur le même canal Wi-Fi). Dans le cas contraire, le système utilisera par défaut le Bluetooth, qui offre des vitesses de transfert lentes Nearby Share n’est disponible que sur Windows 11 et 10 fonctionnant sur une architecture x86 64 bits. Pour l’instant, il ne prend pas en charge les PC à base d’ARM. En outre, vous devez disposer d’un appareil Android fonctionnant sous Android 6.0 ou une version ultérieure Nearby Share sur Windows est disponible dans la plupart des régions du monde, sauf dans certains pays. Vous pouvez consulter la liste des pays non pris en charge ici Pour que Nearby Share fonctionne correctement, les deux appareils doivent être proches l’un de l’autre, à moins de 5 mètres ou 16 pieds.

Comment configurer Nearby Share sur votre PC Windows ?

Tout d’abord, rendez-vous sur ce lien et cliquez sur « Démarrer » pour télécharger l’application Nearby Share sur votre PC Windows Ensuite, lancez le fichier d’installation et laissez-le s’installer Une fois Nearby Share installé, il vous demandera de vous « connecter » avec votre compte Google. Par ailleurs, vous pouvez également utiliser Nearby Share sans compte Google Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton « Se connecter », vous serez redirigé vers une fenêtre de navigateur, où vous devrez choisir votre compte et vous connecter Revenez à l’application Nearby Share une fois que vous êtes connecté. Définissez ici un nom pour votre PC, qui sera visible par les autres. Par ailleurs, seuls les « Contacts » peuvent partager des fichiers avec vous par défaut, ce qui n’est pas un problème. Enfin, cliquez sur « Terminé » Si vous utilisez Nearby Share sans compte Google, choisissez « Recevoir de tout le monde ». Votre PC Windows restera ainsi visible pour les autres pendant quelques minutes. Au bout d’un certain temps, votre ordinateur sera masqué. Notez que vous devrez approuver les demandes manuellement

Partager des fichiers/dossiers d’Android vers Windows à l’aide de Nearby Share

Si vous avez suivi les étapes de la section précédente, vous êtes maintenant prêt à partager des fichiers de manière transparente entre votre smartphone Android et votre PC Windows 11/10. Pour vous montrer comment cela fonctionne, examinons une démonstration rapide :

Tout d’abord, ouvrez une photo, une vidéo, un fichier ou un document sur votre appareil Android et appuyez sur le bouton « Partager » après avoir sélectionné le fichier souhaité. Ensuite, choisissez l’option « Partage à proximité » Sur votre téléphone Android, le PC Windows apparaît. Tapez dessus Ouvrez l’application Nearby Share sur votre PC Windows et acceptez la demande. Et c’est tout Le fichier sera immédiatement transféré de votre téléphone Android vers votre PC Windows. D’après mes tests sur une connexion Wi-Fi à 5 GHz, le transfert d’un fichier de 220 Mo a pris environ 42 secondes. La vitesse de transfert effective était d’environ 4,8 Mb/s, ce qui est plutôt bon Par ailleurs, l’application Nearby Share sera toujours active dans la barre d’état système. Vous pouvez ouvrir l’application Nearby Share et accepter n’importe quelle demande en toute simplicité Le fichier/dossier que vous partagez de votre téléphone vers votre PC Windows sera sauvegardé par défaut dans le dossier « Téléchargements » Si vous souhaitez modifier l’emplacement par défaut, cliquez sur l’icône « Paramètres » dans le coin supérieur droit et modifiez la destination des fichiers reçus Si vous ne souhaitez pas approuver les demandes à chaque fois que vous transférez un fichier, remplacez « Visibilité des appareils » par « Vos appareils ». Pour que cela fonctionne, vous devez être connecté avec le même compte Google sur votre téléphone Android et votre PC Windows

Partager des fichiers/dossiers d’un ordinateur Windows vers un téléphone Android à l’aide de Nearby Share

L’application Nearby Share permet non seulement de partager rapidement des fichiers de votre téléphone Android vers votre PC Windows, mais aussi de faire l’inverse. Voici comment cela fonctionne :

Google a également ajouté une option « Envoyer » pratique dans le menu contextuel du clic droit sur Windows 11 et 10. Elle facilite grandement le partage d’un PC Windows vers un appareil Android. Pour utiliser Nearby Share sur PC, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier ou un dossier et choisissez « Envoyer avec Nearby Share » L’application Nearby Share s’ouvre alors. Cliquez alors sur votre appareil Android pour envoyer le fichier. Si votre téléphone ne s’affiche pas sur Windows, ouvrez la notification Nearby Share sur votre appareil Android Sur votre téléphone Android, vous devez accepter la demande. C’est tout Le fichier sera transféré immédiatement.

Utiliser Nearby Share sur PC en toute transparence

Voici donc les étapes à suivre pour utiliser Nearby Share sur un PC Windows. Je l’ai testée plusieurs fois et elle a fonctionné sans problème, ce qui est très bien. J’apprécie le fait que Google ait ajouté une option Nearby Share dans le menu contextuel de Windows 11.