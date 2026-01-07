Accueil » Navimow X4 et i2 de Segway : Les nouveaux rois de la tonte sans fil et sans effort

Navimow X4 et i2 de Segway : Les nouveaux rois de la tonte sans fil et sans effort

Navimow X4 et i2 de Segway : Les nouveaux rois de la tonte sans fil et sans effort

Lors du CES 2026, Segway Navimow, l’un des leaders mondiaux des tondeuses robotisées sans fil, a levé le voile sur quatre nouvelles gammes déclinées en neuf modèles. L’objectif est clair : couvrir tous les usages, des petits jardins résidentiels aux immenses surfaces professionnelles, avec une installation toujours plus simple et une navigation ultra-précise.

Une installation « drop and mow », sans câble ni antenne

Tous les nouveaux modèles reposent sur une philosophie commune : aucun câble périphérique, aucune antenne RTK externe à installer. Grâce à une navigation multimodale combinant RTK, vision IA et LiDAR à semi-conducteurs, les robots peuvent cartographier la pelouse dès la sortie de la boîte et fonctionner avec une précision centimétrique, même sous les arbres ou dans des zones complexes.

Navimow a également renforcé les performances sur terrains difficiles : pentes abruptes, sols glissants, virages serrés et pelouses délicates sont désormais mieux gérés, avec des déplacements plus fluides et une coupe plus régulière.

Dans sa quête de navigation de nouvelle génération, Navimow s’est associé à RoboSense, spécialiste mondial du LiDAR à semi-conducteurs, afin d’établir une nouvelle référence en automatisation des jardins, alliant précision, fiabilité et simplicité d’usage.

Gamme Navimow X4 : la référence pour les grands jardins

La gamme X4 est le fleuron résidentiel de Navimow, pensée pour les grandes propriétés accidentées.

X430 : jusqu’à 4 000 m²

X450 : jusqu’à 6 000 m²

Elle inaugure le système exclusif Xero-turn AWD, capable d’affronter des pentes jusqu’à 84 % (40°), un record sur le marché. Inspiré des tondeuses à rayon de braquage zéro, ce système permet au robot de tourner sur place sans arracher le gazon, tout en conservant une traction optimale grâce au contrôle de traction intelligent (TCS).

Le système de coupe MowMentum associe deux disques de coupe, 12 lames renforcées, deux moteurs de 180 W, et un algorithme intelligent avec EdgeSense pour des bordures nettes.

Résultat : une efficacité de tonte annoncée jusqu’à trois fois supérieure à celle de certains concurrents, avec 4 000 m² tondus en 11 heures. Le X4 est également IPX6, compatible Localiser mon iPhone, et s’intègre à Google Home, Alexa et Home Assistant.

Gamme Navimow i2 : puissance et précision pour les jardins résidentiels

La gamme i2 se décline en deux approches :https://navimow.segway.com/fr-fri2 AWD

Seule tondeuse AWD de sa catégorie pour petites surfaces

Pentes jusqu’à 45 % (24°)

Jusqu’à 30 % d’autonomie supplémentaire grâce à une troisième roue optimisée

Modèles :

i206 AWD : jusqu’à 600 m²

i210 AWD : jusqu’à 1 000 m²

i215 LiDAR

Pensée pour les terrains complexes, elle intègre un LiDAR à semi-conducteurs capable de scanner 200 000 points par seconde, combiné à une vision IA.

Détection d’objets dès 1 cm

Reconnaissance de plus de 200 types d’obstacles

Fonction GeoSketch et cartographie automatique 3D

Surface couverte : jusqu’à 1 500 m².

Gamme Navimow H2 : la maîtrise des pelouses complexes

La gamme H2 s’appuie sur le système EFLS LiDAR+, qui fusionne LiDAR, RTK et vision dans un seul ensemble. Le robot peut changer de mode de positionnement en 1 milliseconde, garantissant un fonctionnement continu de jour comme de nuit.

Elle offre une détection ultra-précise des obstacles (dès 1 cm), une stabilité renforcée grâce au contrôle électronique ESC et navigue sur des pentes jusqu’à 45 %.

Deux modèles sont référencés :

H210 : jusqu’à 1 000 m²

H220 : jusqu’à 2 000 m²

Gamme Terranox : la solution professionnelle tout-terrain

Avec Terranox, Navimow vise clairement le marché commercial et professionnel :

Surfaces jusqu’à 24 000 m²

Transmission intégrale AWD

Capable de tondre l’équivalent d’un terrain de football en une journée

Là encore, deux modèles sont commercialisés :

CM120M1 : jusqu’à 12 000 m²

CM240M1 : jusqu’à 24 000 m²

En complément, le logiciel Fleet Management permet de gérer plusieurs robots à distance, de suivre leur état et leurs statistiques, avec un support dédié aux professionnels.

Une nouvelle ère pour l’entretien des pelouses

Avec cette gamme 2026, Segway Navimow marque un tournant : installation ultra-simplifiée, technologies robotiques avancées, et performances adaptées aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Des petits jardins aux vastes terrains commerciaux, Navimow entend rendre la tonte plus intelligente, plus autonome et totalement sans contrainte.