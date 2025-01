Segway au CES 2025 : E-bikes, trottinettes et tondeuses robots !

Segway a marqué le CES 2025 avec des innovations qui repoussent les limites de la micromobilité et de l’entretien domestique intelligent. La marque a annoncé ses premiers vélos électriques, une série améliorée de trottinettes électriques et des tondeuses robots AI de nouvelle génération, offrant des solutions polyvalentes pour les déplacements et l’entretien extérieur.

E-Bikes : Segway Xafari et Xyber

Xafari : Le tout-terrain

Le Segway Xafari est conçu pour les déplacements confortables sur tous les types de terrains grâce à son cadre bas et ses pneus tout-terrain de 66 x 7,62 cm. Propulsé par un moteur électrique de 750W et une batterie amovible de 936 Wh, il peut atteindre une vitesse maximale de 32 km/h avec une autonomie impressionnante de 140 km, idéale pour les longues explorations.

Caractéristiques clés :

Système intelligent SIRS (Segway Intelligent Ride System) avec verrouillage par proximité, navigation GPS, et suivi en temps réel.

Modes d’assistance au pédalage et fonctionnalités d’éclairage intelligent.

Porte-bagages arrière avec sacoches incluses pour le transport.

Le Xafari est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 2 400 dollars et sera en vente le 3 février 2025. Nous ne devrions pas retrouver ce modèle en France.

Xyber : Le scrambler off-road

Le Segway Xyber se démarque par son esthétique inspirée des motos et sa puissance brutale, avec un moteur électrique de 6 000W et une configuration à double batterie de 2 880 Wh. Conçu pour les amateurs de vitesse et de performance hors route, il peut atteindre une vitesse de pointe de 56 km/h et accélérer de 0 à 32 km/h en seulement 2,7 secondes.

Caractéristiques clés :

12 niveaux d’assistance au pédalage et trois modes de conduite (Eco, Sport et Race).

Autonomie maximale de 180 km en mode économie d’énergie.

Technologies avancées telles que le verrouillage AirLock et le suivi GPS.

Une version conforme à la classe 2, limitée à 32 km/h, sera lancée plus tard en 2025. Le Xyber est disponible en précommande dès aujourd’hui à partir de 3 000 dollars. Là encore, nous ne devrions pas retrouver ce modèle en France.

Tondeuses robots : Navimow X3 Series

Avec la série Navimow X3, Segway établit une nouvelle norme en matière de tondeuses intelligentes pour pelouses. Capables de gérer des terrains jusqu’à 2,5 acres, les modèles X3 combinent tonte et élagage pour un entretien complet.

Caractéristiques clés :

Navigation basée sur l’IA pour les terrains complexes, incluant les zones boisées.

Capacité de grimper des pentes jusqu’à 27 degrés.

Sécurité renforcée grâce à un système d’alarme sonore, un suivi GPS et un compartiment AirTag.

Les modèles Navimow X3 seront disponibles au printemps 2025. Les prix et spécifications complètes seront annoncés ultérieurement.

Trottinettes électriques : Des options pour tous

GT3 E et GT3 Pro

Les GT3 E et GT3 Pro incarnent le summum de la performance dans la gamme de Segway, avec des spécifications qui impressionneront même les amateurs de vitesse.

Caractéristiques clés du GT3 E :

Moteur électrique de 2 400W, vitesse maximale de 25 km/h.

Autonomie jusqu’à 95 km avec une batterie de 899 Wh.

Suspension avant et arrière pour une conduite fluide.

Caractéristiques clés du GT3 Pro :

Moteurs doubles de 3 500W, atteignant une vitesse de pointe de 80 km/h.

Une accélération de 0 à 48 km/h en seulement 3,9 secondes

Autonomie maximale de 140 km grâce à une batterie de 2 160 Wh.

Système de freinage ABS avec disques hydrauliques double piston.

Le GT3 est en prévente à partir de 1 500 dollars et sera disponible ultérieurement à 1 700 dollars. Les détails de prix et de disponibilité du GT3 Pro seront annoncés bientôt.

Ninebot F, E Series et Max G3 E

Segway élargit également sa gamme avec des trottinettes pour les trajets quotidiens :

F et E Series : Jusqu’à 32 km/h de vitesse maximale et 44 miles d’autonomie.

Max G3 E : Présentée comme la « berline de luxe », elle promet un confort et une stabilité optimaux.

Ces modèles seront disponibles au printemps/été 2025.

Une Vision d’Avenir

Avec ces innovations, Segway continue de repousser les limites de la mobilité personnelle et de l’automatisation domestique. Que ce soit pour explorer de nouveaux horizons avec le Xafari, déchaîner la puissance du Xyber, ou entretenir votre jardin avec le Navimow X3, Segway reste fidèle à son engagement pour des solutions pratiques et technologiques.