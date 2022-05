Test de la Samsung Galaxy Tab S8 : une nouvelle norme pour les tablettes Android

La Samsung Galaxy Tab S8 est arrivée, et avec elle, une nouvelle norme pour les tablettes Android premium. Il s’agit de la successeure de la Galaxy Tab S7 de 2020, que j’ai qualifiée comme la meilleure rivale de l’iPad Pro – et de l’une des meilleures tablettes, point final — sur le marché.

Mais c’était il y a deux ans, et entre-temps, Apple a redéfini ce que nous attendons des tablettes de qualité professionnelle avec les populaires et appréciées iPad Pro de 2021. Samsung a également intensifié son jeu de tablettes, en lançant la Tab S8 aux côtés de deux modèles plus grands, équipés d’écran OLED : une Tab S8+ légèrement améliorée et la nouvelle Galaxy Tab S8 Ultra, une énorme tablette Android de 14,6 pouces avec un écran suffisamment grand pour éclipser l’iPad Pro.

Alors, où en est la Galaxy Tab S8 ? Son écran LCD de 11 pouces est lumineux et réactif, mais il ne peut pas égaler l’éblouissant écran mini-LED de l’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces. Mais s’il n’est plus juste de qualifier la Tab S8 de véritable rivale de l’iPad Pro, c’est une élégante, performante et économe tablette qui n’entache pas les points forts d’Android 12 avec trop de technologie Samsung.

La Galaxy Tab S8 établit une nouvelle norme pour ce que devrait être une tablette Android haut de gamme, et c’est l’une des meilleures tablettes Android que vous pouvez acheter en ce moment, surtout si vous êtes déjà investi dans l’écosystème des appareils Samsung.

Dans la boîte on retrouve :

Galaxy Tab S8

Stylet

Câble USB Type-C de 1,8 m

Guide de démarrage

Galaxy Tab S8 : design

La Galaxy Tab S8 est le modèle d’entrée de gamme de sa génération, mais elle n’en a pas l’air. Le coloris Noir de mon modèle de référence ajoute un éclat élégant au châssis mince et léger de la tablette.

Avec ses dimensions d’environ 10 x 6,5 x 0,2 pouces et son poids de 1,1 kg, la Galaxy Tab S8 est agréable à tenir, même pendant les longues séances de jeu ou de lecture sur le canapé. Le clavier Book Cover Slim est un peu plus volumineux lorsqu’il est fixé, mais pas au point que vous remarquiez le poids supplémentaire dans un sac à dos.

Au dos de l’appareil, vous trouverez une légère bosse qui loge la caméra arrière, ainsi qu’une bande magnétique où vous pouvez fixer le stylet S Pen inclus pour le charger. Le long du bord inférieur de la tablette se trouve un port USB-C pour la recharge ou la connexion d’accessoires (y compris une variété d’écrans, car elle prend en charge la sortie DisplayPort), et sur le bord gauche, vous trouverez un port pour fixer le Book Cover Keyboard Slim.

Le long du bord droit, vous trouverez le bouton d’alimentation (qui loge également le capteur d’empreintes digitales), le bouton de volume et le logement de la carte micro SD, qui est logé dans un compartiment sécurisé que vous pouvez ouvrir avec quelque chose de petit et pointu (Samsung inclut un outil pour ouvrir le compartiment microSD dans la boîte). Si vous espériez une prise casque, oubliez-la — vous êtes limité à l’USB-C ou au Bluetooth.

Galaxy Tab S8 : écran

Comme sa prédécesseure, la Galaxy Tab S8 est dotée d’un écran LED WQXGA d’une résolution 2 560 x 1 600 pixels de 11 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Et comme sa prédécesseure, l’écran est lumineux et coloré, avec un défilement fluide grâce à son taux de rafraîchissement adaptatif (qui ajuste dynamiquement le taux de rafraîchissement jusqu’à son maximum de 120 Hz, au lieu de rester bloqué à 60 Hz), bien que vous puissiez bloquer le taux de rafraîchissement à 60 Hz dans les paramètres d’affichage de la tablette pour qu’il consomme moins de batterie.

En regardant la télévision et en jouant à des jeux sur la Tab S8, j’ai trouvé que l’écran était coloré et assez visible à la luminosité maximale. Lors de mes propres tests, j’ai constaté que la Tab S8 est suffisamment lumineuse pour être utilisée dans n’importe quelle situation, y compris en extérieur sous le soleil de midi.

Cependant, dans de telles situations, même à la luminosité maximale, vous allez voir beaucoup de votre propre réflexion dans l’écran, qui est décevant pour incruster les traces de doigts.

Pas une dalle OLED

L’écran de la Galaxy Tab S8 peut être réglé sur Vivid ou Naturel, et dans la pratique, j’ai trouvé que le réglage Vivid était plus amusant, car il rend les couleurs plus vives et plus éclatantes. Cependant, si vous vous souciez de la précision des couleurs, vous préférerez peut-être le laisser sur Naturel.

Cependant, il est un peu décevant que ce magnifique écran ne soit pas OLED et ne prenne pas en charge le HDR. Les écrans OLED et le contenu HDR sont encore difficiles à trouver sur les tablettes, mais cela change rapidement, en partie grâce aux grandes sœurs de la Tab S8, la Tab S8+ et la Tab S8 Ultra, avec leurs écrans Super AMOLED à 120 Hz.

Galaxy Tab S8 : performances

La puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm donne à la Galaxy Tab S8 beaucoup de puissance pour la plupart des tâches, et les 8 Go de RAM contribuent à rendre l’exécution et la navigation entre les applications rapides et réactives.

Anecdotiquement, je n’ai jamais rencontré de ralentissement significatif, de plantage ou d’autres problèmes de performance en mettant la Tab S8 à l’épreuve. Elle n’a eu aucun mal à garder plus de 20 onglets Chrome ouverts pendant que je diffusais de la musique en continu et regardais des vidéos YouTube en 1080p.

Lorsque je l’ai mise à l’épreuve en utilisant le benchmark multicoeur de Geekbench 5, la Tab S8 a obtenu un score de 3 228 points. C’est très bien pour une tablette Android, battant la plus grande Lenovo Yoga Tab 13 (3 128) avec son ancienne puce Snapdragon 870. Cependant, la Tab S8 n’a pas pu dépasser les tablettes d’Apple dans ce test, se retrouvant même derrière des tablettes non-M1 comme l’iPad 2021 (3 387) et l’iPad Air 4 2020 (4 262).

Galaxy Tab S8 : audio

Les quatre haut-parleurs de la Galaxy Tab S8 sont étonnamment puissants et prennent en charge la technologie Dolby Atmos, mais vous devrez vous assurer que cette fonctionnalité est activée dans le menu Réglages pour en profiter pleinement.

Conçu par AKG, le réseau de quatre haut-parleurs de la Galaxy Tab S8 produit un son impressionnant pour une tablette.

Les haut-parleurs eux-mêmes produisent un son clair et résonnant, mais les basses manquent de punch. Les morceaux avec beaucoup de basses sonnent mal sur la S8.

Galaxy Tab S8 : logiciel

La Galaxy Tab S8 arrive sous Android 12 avec quelques applications Samsung supplémentaires par-dessus, y compris une interface utilisateur modifiée, une interopérabilité étendue avec d’autres appareils Samsung et des logiciels personnalisés comme Samsung Notes.

Ce qui est bien avec les applications de Samsung, c’est que si vous ne les aimez pas, vous pouvez généralement les supprimer, les désactiver ou les ignorer. Et un peu comme avec le matériel Apple, il semble que ceux qui investissent profondément dans l’écosystème Galaxy peuvent accéder à des profondeurs d’interopérabilité que la plupart d’entre nous ne peuvent qu’imaginer.

Cependant, j’ai pu passer beaucoup de temps à tester les limites du logiciel le plus excitant qui est préinstallé sur la Tab S8 : le mode DeX. L’idée de Samsung d’offrir un mode d’ordinateur portable pour les tablettes a l’air bien et est très rapide à utiliser.

Galaxy Tab S8 : S Pen

J’aime que Samsung inclue un S Pen avec chaque Tab S8, et j’aime la façon dont le stylet est épais et facile à tenir dans ma main. L’utiliser pour dessiner et prendre des notes sur l’écran de la Tab S8 est fluide et précis, sans décalage notable. Cela pourrait avoir un rapport avec le taux de rafraîchissement adaptatif de l’écran (jusqu’à 120 Hz), car plus l’écran se rafraîchit, plus il peut répondre à votre saisie.

J’aurais aimé qu’il y ait une fente dans la tablette pour que le S Pen puisse s’y glisser lorsqu’il n’est pas utilisé, juste pour donner à la tablette un look plus épuré et pour qu’il soit plus facile de ne pas perdre le stylet. Cependant, le stylet s’aimante très fortement à l’arrière, et il est facile à attacher/détacher sans regarder une fois que vous avez compris le principe.

Notez que si, comme moi, vous vous lassez rapidement du faux bruit de crayon sur le papier que la Tab S8 émet lorsque vous écrivez avec le stylet, vous pouvez le réduire (ou le désactiver entièrement) dans la section Sons et vibrations du menu Paramètres.

Un clavier en option

Pour vraiment tirer le meilleur parti des outils de productivité de la Tab S8, c’est une bonne idée de brancher un clavier, et il se trouve que Samsung vend son propre clavier amovible Book Cover Keyboard Slim pour 139 euros.

La housse s’aimante à la tablette, et une fois que vous avez compris comment l’accrocher, il est assez facile de l’attacher. La housse elle-même est solide et donne l’impression que la tablette est protégée de la menace omniprésente des éraflures et des rayures. Une bande est découpée à l’arrière pour laisser de la place à la caméra arrière et au S Pen, et il y a également un compartiment dans le pli de la housse où vous pouvez ranger le S Pen lorsque vous ne l’utilisez pas.

Galaxy Tab S8 : caméras

La Galaxy Tab S8 est dotée d’un excellent ensemble de caméras pour une tablette Android. À l’avant, il y a une caméra selfie ultra-large de 12 mégapixels, et à l’arrière, un objectif autofocus de 13 mégapixels et un objectif ultra-large de 6 mégapixels. Toutes peuvent enregistrer des vidéos à une résolution allant jusqu’à 4 k et 60 images par seconde, et la caméra frontale dispose d’une nouvelle fonction de cadrage automatique qui ajuste automatiquement la prise de vue pour essayer de vous garder dans le cadre si vous vous déplacez. Il s’agit d’une réponse claire à la technologie de cadrage automatique Center Stage qu’Apple a introduite avec l’iPad Pro 2021, et selon mon expérience, elle fonctionne subtilement et bien.

Si vous devez photographier quelque chose avec votre tablette, vous pourriez faire bien pire que la Galaxy Tab S8. Les caméras arrière font un excellent travail pour capturer les détails et les couleurs avec précision (bien que vous perdiez beaucoup de détails dans les photos ultra-larges et zoomées), et la caméra frontale est parfaite pour les réunions devenues banales de nos jours.

Galaxy Tab S8 : autonomie

La Galaxy Tab S8 ne consomme pas sa batterie trop rapidement, et j’ai pu la prendre le matin avec une charge d’environ 80 %, l’utiliser pour une journée de travail, et l’éteindre avec au moins 20 % d’énergie restante.

Dans mon test de vitesse de charge utilisant le chargeur 45 W inclus de la Tab S8, la tablette a pu se charger jusqu’à 23 % en 15 minutes et 45 % en 30 minutes.

Galaxy Tab S8 : verdict

La Samsung Galaxy Tab S8 est une excellente tablette Android. Elle est rapide, durable, belle à regarder et confortable à tenir. Les caméras sont suffisamment bonnes pour que la prise de photos et les appels vidéo avec votre tablette semblent amusants, et le S Pen incrusté est une touche agréable qui fonctionne bien.

Cela dit, la Galaxy Tab S8 ne peut pas égaler les performances ou la qualité d’affichage de la plupart des iPad modernes. Avec le mode DeX de Samsung activé, la Galaxy Tab S8 est un remplacement d’ordinateur portable plus agréable que presque n’importe lequel iPad, mais même pour son prix de départ raisonnable de 838 euros avec clavier.

La Galaxy Tab S8 est bonne à beaucoup de choses, mais elle est meilleure en tant que tablette Android haut de gamme. Vous pouvez l’utiliser pour travailler à la rigueur, mais d’après mon expérience, elle est plus appréciée en tant qu’appareil polyvalent rapide pour rendre le travail et les loisirs un peu plus agréables. Sur le canapé, elle est idéale pour jouer ou lire des bandes dessinées, et au travail, elle est agréable à avoir comme appareil de prise de notes ou écran secondaire, surtout si vous vous donnez la peine d’investir dans l’écosystème Galaxy et de rendre votre espace de travail compatible avec DeX.