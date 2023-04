Apple envisage de supprimer certains emplois dans le secteur de la vente

Apple est la dernière grande entreprise technologique à annoncer qu’elle licencie du personnel, bien que les suppressions d’emplois prévues soient moins importantes que celles de ses concurrents. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit de licencier un petit nombre d’employés qui travaillent pour ses « équipes de développement et de préservation », qui font partie du département de vente.

Les équipes concernées par les suppressions de postes à venir effectuent des travaux d’entretien dans les magasins d’Apple et dans d’autres propriétés. Elles sont également responsables de la construction de ces magasins.

Bloomberg a comparé ces réductions à un « effort de rationalisation » plutôt qu’à de véritables licenciements. Les contacts de l’agence de presse n’ont pas donné de chiffre précis ni de chiffre approximatif en ce qui concerne les réductions, mais ont laissé entendre que le nombre total de licenciements serait « faible ». Selon Statista, Apple emploie actuellement environ 164 000 personnes à temps plein. Auparavant, les principales mesures de réduction des coûts liés au personnel d’Apple avaient consisté à réduire le salaire du PDG, Tim Cook. Malgré cette réduction de 40 %, le salaire de Tim Cook reste astronomique et il n’est probablement pas près d’avoir des soucis d’argent.

Apple n’est pas la seule entreprise à avoir réduit ses effectifs ces derniers mois. De nombreuses entreprises technologiques ont dû se restructurer à la suite de la crise économique qui a suivi la pandémie. Meta, propriétaire de Facebook, fait partie de celles qui ont procédé aux réductions de personnel les plus drastiques : 11 000 postes ont été supprimés l’année dernière et d’autres suppressions seraient prévues. Le PDG Mark Zuckerberg a assumé la majeure partie de la responsabilité de ces suppressions d’emplois, affirmant qu’il avait développé l’entreprise trop rapidement et présumé que le boom économique qui avait commencé il y a quelques années se poursuivrait.

Google a également procédé à d’importantes réductions d’effectifs, avec le licenciement de 12 000 personnes. Un nombre impressionnant de 18 000 employés d’Amazon se sont retrouvés au chômage lorsque l’entreprise a décidé de réduire ses coûts. Microsoft, Spotify et HP font également partie des entreprises de la Silicon Valley qui ont dû se serrer la ceinture et ont vu dans les licenciements un moyen d’y parvenir. Twitter a été la première entreprise à procéder à des réductions importantes, mais celles-ci ont fait suite au rachat de la plateforme de médias sociaux par Elon Musk.

Il est largement admis que le conseil d’administration de Twitter aurait de toute façon dû prendre des mesures analogues à la première série de suppressions de Musk, mais les pertes d’emplois ont été encore plus nombreuses après la première vague de licenciements. Après avoir licencié plus de la moitié des effectifs de Twitter, Musk a lancé un ultimatum qui donnait aux employés le choix entre le même plan de licenciement et l’adoption d’une nouvelle attitude « hardcore ». Cela a conduit à un deuxième exode, et il y a eu depuis des licenciements plus sporadiques et capricieux.