Twitter Blue est désormais finalisé, mais la coche bleue ne disparaît pas !

L’alternative de Musk à la précieuse coche vérifiée de la plateforme sociale, Twitter Blue, a été lancée il y a quelque temps, mais ses conditions ont été finalisées juste à temps le… 1er avril. Ce qui était censé être un redémarrage du système de vérification de compte s’est toutefois soldé par une confusion totale.

Voici ce que les utilisateurs s’attendaient à voir se produire le 1er avril 2023 : toute personne ne s’étant pas inscrite à Twitter Blue, qu’elle ait ou non déjà obtenu une coche vérifiée, n’aurait plus de coche. Pour l’obtenir, il fallait qu’ils s’inscrivent à Twitter Blue.

Mais imaginez le choc lorsque le monde s’est réveillé pour découvrir que la description de la coche bleue avait été changée en : « Ce compte est certifié, car il est abonné à Twitter Blue ou parce qu’il avait obtenu une certification avec l’ancien système ». Cela signifie-t-il que les anciennes coches de vérification n’allaient finalement jamais disparaître ?

En toute honnêteté, personne ne le sait et Elon Musk ne semble pas très intéressé par des explications.

Welp guess my blue ✔️ will be gone soon cause if you know me I ain’t paying the 5. 🤷🏾‍♂️ —LeBron James (@KingJames) March 31, 2023

Les influenceurs de la plateforme n’ont pas tardé à admettre s’ils avaient payé pour l’abonnement ou non. Certains d’entre eux l’ont fait par crainte d’un retour de bâton, car ils avaient précédemment pris position contre le modèle d’abonnement, pour que leurs abonnés constatent que la coche bleue est toujours là.

Des mêmes problématiques pour la coche Or

De plus, cela a également eu un impact sur les coches dorées — comme les coches bleues, mais pour les organisations officielles — car certains profils semblent avoir conservé les leurs sans avoir payé non plus. Le New York Times en est un exemple, puisque son profil a tweeté une pique qui soulignait l’incohérence. Et c’est là que les choses se corsent : Elon a carrément supprimé la coche Or de la publication, apparemment manuellement. Et, à son tour, cela s’est transformé en une dispute typique d’Internet.

Pour la petite histoire, il faut savoir que les mentions « or » sont beaucoup plus onéreuses que les mentions « bleues ». Twitter demande à chaque organisation de payer 1 000 dollars pour son profil principal, puis des frais supplémentaires par utilisateur pour chaque profil « entreprise ».

Bien que tout cela ne signifie pas que le Blue de Twitter est purement et simplement annulé, cela change la perspective. Que se passe-t-il pour ceux qui avaient des coches héritées, mais qui ont tout de même payé pour Blue ? Qu’en est-il des propriétaires de Twitter Blue qui avaient la volonté d’obtenir des coches héritées ? Auraient-ils payé s’ils avaient eu la possibilité de travailler pour cela ?