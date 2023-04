Voici la Garmin Instinct 2X Solar, une future nouvelle montre

by

by

Des images d’une Garmin Instinct 2X Solar ont été divulguées, et il semble que Garmin soit sur le point d’ajouter un nouvel appareil à sa gamme Instinct qui ne cesse de s’agrandir.

Nous avons entendu parler de l’existence du Garmin Instinct 2X Solar en mars, mais des images ont été révélées par le site technologique allemand WinFuture. Elle conserve certainement les valeurs fondamentales du design de la Instinct 2 — contrairement à la récente Instinct Crossover — et utilise toujours l’écran encastré.

Nous avons droit à deux coloris — orange et arrière – et il est clair que la fonction torche provient de la Fenix 7X — qui aide les utilisateurs à éclairer leur chemin dans l’obscurité, mais fonctionne également comme une excellente fonction de sécurité pour les aventures nocturnes.

La Instinct 2X Solar devrait avoir un boîtier de 57 mm, ce qui est nettement plus grand que la Instinct 2 de 45 mm. Elle conservera les cinq boutons matériels que Garmin a inclus dans la série Instinct 2. La Instinct 2X sera équipée d’écran MiP. Cela signifie qu’elle ne disposera pas de l’écran AMOLED que Garmin a déployé sur la Epix et les Forerunner 965 et 265 cette année.

La Instinct 2 Solar promettait une autonomie infinie avec trois heures d’exposition au soleil — et avec l’ajout de la taille du boîtier, nous devrions voir encore plus grand avec la Instinct 2X Solar.

La montre sera également étanche jusqu’à 100 mètres et disposera d’une lampe de poche LED intégrée. La couleur et la luminosité de la lampe de poche seront réglables. Malheureusement, le prix et la disponibilité de la montre ne sont pas encore connus.