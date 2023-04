Certaines enceintes Sonos vous permettent de diffuser des chansons d’Apple Music en Audio Spatial

Apple a lancé sa fonction Audio Spatial en 2021. À l’époque, la société l’avait décrite comme la « prochaine génération de son sur Apple Music ». Audio Spatial prend en charge la technologie Dolby Atmos et donne aux chansons une impression de tridimensionnalité et d’immersion.

Les enceintes Sonos qui prennent en charge la fonction Audio Spatial d’Apple sont les modèles Arc, Arc SL, Beam (Gen 2) et Era 300 . Si vous possédez l’un de ces modèles, il vous suffit d’installer la dernière version de l’application Sonos sur votre smartphone et de commencer à écouter vos morceaux préférés.