Garmin pourrait dévoiler la plus grande smartwatch de son histoire

Garmin travaille sur une nouvelle montre de grande taille qui pourrait être la suite de sa montre de sport de plein air, la Garmin Instinct 2. En effet, une nouvelle fuite signale la sortie imminente d’une nouvelle montre Garmin, dont le boîtier est plus grand que ce que nous avons déjà vu de la part de la société.

Le dossier FCC découvert concerne une nouvelle smartwatch étiquetée « A04600 », le même nom apparaissant également dans la base de données de l’agence gouvernementale de Singapour.

Les détails sont un peu vagues à ce stade, mais l’application cache des détails qui pourraient être liés à la taille du boîtier de la montre. Si ces informations sont exactes, il semble que l’appareil « A04600 » pourrait être doté d’un boîtier de 57 mm.

En effet, même les Fenix 7X et Fenix 6X n’ont qu’un boîtier de 51 mm, et elles sont vraiment énormes pour la plupart des poignets.

Cependant, il est probable que ce mystérieux mastodonte appartienne à une gamme totalement différente de celle des Fenix. Autrement dit, il s’agit d’une version plus grande de la Garmin Instinct 2 Solar de 45 mm — potentiellement une Instinct 2X Solar — d’autant plus qu’elle est sortie il y a environ un an. Cela dit, nous savons par expérience que les dimensions indiquées dans les rapports de la FCC ne sont pas toujours très fiables.

Il est probable que le nouvel appareil soit plus grand qu’environ 50 mm, étant donné les détails de la déclaration, mais 57 mm semble également un peu exagéré.

Une excellente smartwatch à venir ?

L’apparition d’un dossier FCC indique généralement une annonce officielle et une date de sortie proche, alors attendez-vous à voir les détails complets émerger au cours des deux prochains mois.

La Garmin Instinct 2 est déjà l’une des meilleures montres Garmin pour les sportifs de plein air. En termes de rapport qualité-prix, elle est bien plus abordable que la Garmin Enduro 2, une montre haut de gamme qui, à l’heure où j’écris ces lignes, est la plus grosse montre de la gamme Garmin. La Enduro 2 est une véritable bête de course, avec une autonomie de batterie GPS de plus de 100 heures, un cadran massif et tous les accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour survivre à une épreuve d’endurance de plusieurs jours. La Instinct 2, quant à elle, pourrait être considérée comme une montre d’extérieur plus abordable pour les aventures de tous les jours. Cette taille accrue signifie-t-elle que les limites entre les deux montres seront floues ? Nous devrions vite le savoir.

Garmin sort de plus en plus de modèles à un rythme plus rapide que jamais — il suffit de voir la vitesse à laquelle les nouvelles Forerunner sont sorties pour constater que les écarts entre les sorties de montres sont de plus en plus réduits.