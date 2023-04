Les attaques de type « Shoulder Surfing » sont de plus en plus fréquentes. Les voleurs regardent par-dessus votre épaule pour connaître le code PIN ou le mot de passe de votre smartphone, et une fois qu’ils ont volé votre téléphone, ils peuvent voler toute votre identité. Un nouveau changement présent dans Android 13 QPR3 Beta 2 et Android 14 rendra les attaques de type « Shoulder surfing » un peu plus difficiles à orchestrer.

Comme l’a repéré XDA Developers, la dernière version Android 13 QPR3 Beta 2 contient un nouveau paramètre qui désactive les animations lorsque vous saisissez votre code PIN. Ce nouveau paramètre se trouve dans Paramètres > Sécurité et confidentialité > Verrouillage de l’appareil > Confidentialité améliorée du code PIN.

Lorsque ce paramètre est activé, vous n’obtiendrez pas l’animation de pression sur un bouton qui se produit habituellement lorsque vous cliquez sur un chiffre sur votre écran de verrouillage. Ce simple changement rend un peu plus difficile pour un observateur occasionnel de savoir quelle touche vous avez appuyée, tandis que vous ne serez pas affecté, car votre mémoire musculaire vous guidera vers l’avant.

Pourquoi est-ce si important ? Un récent rapport du Wall Street Journal soulignait que les attaques par « shoulder surfing » devenaient de plus en plus courantes. En observant simplement le code de déverrouillage du téléphone d’une personne, puis en accédant à son appareil par le biais d’un vol, les voleurs peuvent s’emparer complètement du compte Apple ou Google de la personne, ainsi que de toutes les données de paiement qui y sont stockées.

Le rapport mentionne les utilisateurs d’iPhone comme les principales victimes de ces attaques, mais tous les téléphones Android sont également concernés. Ce nouveau changement dans Android 13 QPR3 Beta 2 rend ces attaques plus difficiles à orchestrer.

Pas encore disponible pour tous

Toutefois, les fabricants de téléphones n’intègrent généralement pas ces changements dans les versions QPR. Par conséquent, si vous souhaitez voir ce paramètre sur votre téléphone, vous devrez attendre que votre constructeur intègre les modifications d’Android 14 dans son système d’exploitation. Android 14 sortira en août 2023, et le constructeur de votre téléphone aura besoin de quelques mois supplémentaires pour vous proposer la mise à jour.

Les utilisateurs de Google Pixel peuvent installer la dernière version Android 13 QPR3 Beta 2 dès maintenant, ou attendre le déploiement stable de la version QPR3 en juin.