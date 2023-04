Selon le président de Huawei, l’industrie chinoise des puces va « renaître »

Eric Xu, président de Huawei, affirme que l’industrie chinoise des puces va « renaître » grâce aux sanctions américaines actuelles contre Huawei. Les règles américaines actuelles en matière d’exportation, en vigueur depuis 2020, empêchent les fonderies utilisant la technologie américaine d’expédier du silicium de pointe à Huawei. La Chine n’est pas non plus autorisée à acheter des machines de lithographie à ultraviolet extrême (EUV) qui gravent des circuits plus fins qu’un cheveu humain sur des plaquettes de silicium.

Selon CNBC, Xu a déclaré qu’il y avait eu une percée dans la technologie de conception des semi-conducteurs. La Chine espère devenir autosuffisante dans la production de puces, bien que sa plus grande fonderie, SMIC, soit en retard de quelques générations de nœuds de processus. Alors que les principaux fondeurs mondiaux, tels que TSMC et Samsung Foundry, produisent actuellement des puces en masse en utilisant un nœud de processus de 3 nm, SMIC, incapable d’accéder à la machine de lithographie EUV, est bloqué à 14 nm et plus.

Plus le nœud de traitement est bas, plus la taille des caractéristiques utilisées sur les puces est petite, ce qui se traduit par un nombre de transistors plus élevé. Et plus le nombre de transistors est élevé, plus la puce est puissante et économe en énergie.

Lors d’une conférence de presse, Xu, de Huawei, a fait quelques commentaires qui ont été traduits en anglais. « Je pense que l’industrie chinoise des semi-conducteurs ne restera pas inactive, mais qu’elle s’efforcera de se renforcer et d’être autonome. Huawei apportera son soutien à tous ces efforts d’autosauvetage, de renforcement et d’autonomie de l’industrie chinoise des semi-conducteurs », a déclaré le dirigeant.

Les États-Unis ont imposé des restrictions plus larges à l’importation de puces de pointe en Chine, craignant que les circuits intégrés ne finissent par être utilisés par l’armée chinoise. Selon Xu, au lieu de tuer l’industrie chinoise des puces, les sanctions la stimuleront. « Je pense que l’industrie chinoise des semi-conducteurs renaîtra sous l’effet de ces sanctions et deviendra une industrie très forte et autonome », a-t-il déclaré.

Encore des améliorations à avoir

Ses commentaires pourraient être basés sur un rapport des médias chinois de la semaine dernière annonçant que Huawei et d’autres entreprises technologiques chinoises ont développé des outils de conception de puces électroniques qui peuvent produire des puces utilisant un nœud de processus de 14 nm et plus. Les puces fabriquées à ces niveaux sont utilisées pour les automobiles et d’autres appareils qui ne nécessitent pas la puissance de traitement rapide d’une puce de pointe. Huawei utilise actuellement le Snapdragon 8+ Gen 1 à 4 nm pour sa dernière gamme phare P60, mais ces puces sont modifiées pour ne pas fonctionner avec les signaux 5G.

Même Xu a admis que la découverte de nouveaux outils de conception de semi-conducteurs « ne signifiera pas grand-chose » pour Huawei. En outre, les activités de l’entreprise dans le domaine des smartphones continuent de se contracter rapidement en raison des sanctions imposées par les États-Unis. Huawei a annoncé aujourd’hui une baisse de 69 % de son bénéfice annuel, la plus importante depuis 2011, pour atteindre 5,18 milliards de dollars. Xu a déclaré : « En 2022, un environnement externe difficile et des facteurs non liés au marché ont continué à peser sur les activités de Huawei. Au milieu de cette tempête, nous avons continué à aller de l’avant, en faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour maintenir la continuité des activités et servir nos clients ».