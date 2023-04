WhatsApp vous permettra de verrouiller des conversations individuelles

by

Afin d’offrir aux utilisateurs davantage d’options pour renforcer leur confidentialité, WhatsApp a ajouté la possibilité de verrouiller son application de messagerie à l’aide d’un code d’accès, d’une empreinte digitale ou de Face ID. Vous pouvez apprendre comment activer le verrouillage par empreinte digitale pour WhatsApp sur Android ici.

Cependant, si vous trouvez que c’est une contrainte, vous avez de la chance. WhatsApp s’appuie sur cette fonctionnalité pour vous permettre de verrouiller des chats individuels au lieu de l’application.

Repéré par WABetaInfo, un spécialiste réputé de WhatsApp, dans la dernière mise à jour de la version bêta d’Android, WhatsApp travaille sur une nouvelle fonction de « verrouillage des chats ». Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité permettra de garder vos discussions personnelles « verrouillées et cachées » des curieux. La description de la fonctionnalité dans la capture d’écran ci-dessous révèle que vous pourrez utiliser votre empreinte digitale ou un code d’accès pour ouvrir les discussions verrouillées et lire les notifications.

De plus, comme les discussions archivées dans WhatsApp, ces discussions verrouillées seront déplacées dans une section séparée et accessible par la même voie. La capture d’écran ci-dessous montre cette section dédiée aux « discussions verrouillées ». Elle sera disponible pour les discussions personnelles et les discussions de groupe.

Elle masquera non seulement vos messages, mais aussi vos fichiers multimédias. Les photos, vidéos ou fichiers audio que vous envoyez dans les discussions verrouillées ne seront pas automatiquement enregistrés dans la galerie de l’appareil, ce qui renforcera encore votre confidentialité.

Une fonction très utile

Par ailleurs, WABetaInfo souligne une particularité de la fonction « Discussion verrouillée » de WhatsApp. Selon eux, « si quelqu’un essaie d’accéder à votre téléphone et ne parvient pas à fournir l’authentification nécessaire, il sera invité à effacer la discussion pour l’ouvrir ». Cela signifie que vous risquez de perdre l’historique de vos conversations si quelqu’un tente de contourner votre discussion verrouillée. Notez que cette fonctionnalité n’est pas encore disponible, pas même dans les versions bêta. Elle est encore en cours de développement et devrait bientôt être disponible pour être testée sur WhatsApp bêta pour Android et iOS.

En outre, le géant de la messagerie travaille d’arrache-pied au développement d’autres fonctions de confidentialité. WhatsApp prévoit d’ajouter des fonctions telles que les messages audio éphémères (jouables une seule fois), des contrôles administratifs granulaires pour les groupes, et bien d’autres encore.