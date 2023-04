Google Chrome fera peau neuve pour 2023

Le design de Google Chrome n’a pas beaucoup changé au cours de la dernière décennie, la dernière mise à jour importante datant de 2018. Google prévoit de donner une nouvelle couche de peinture au navigateur plus tard en 2023.

Au cours des derniers mois, Google a travaillé sur « Chrome Refresh 2023 », également appelé « CR23 » dans certains extraits de code Chromium. Il s’inspire des directives de conception Material You de l’entreprise, déjà utilisé à des degrés divers sur Android et ChromeOS. Les détails sont susceptibles d’être modifiés, mais la barre d’outils principale comporte des boutons plus grands et des coins supérieurs arrondis, et de nombreuses fenêtres contextuelles et boutons ont été dotés de coins plus arrondis.

Material You sur Android permet de changer les couleurs principales, mais Chrome ne semble pas avoir d’options de personnalisation des couleurs pour l’instant. La barre d’onglets est bleu clair par défaut sur mon Mac, et en mode sombre, elle utilise les mêmes couleurs noires et grises que le mode sombre actuel de Chrome. Un récent commit dans la base de code Chromium montre que Google continue d’expérimenter les couleurs d’arrière-plan, la hauteur des éléments et les couleurs de texte, il est donc possible qu’un certain niveau de personnalisation soit disponible dans le design final.

La barre de recherche présente les changements les plus visibles à l’heure actuelle, l’icône de verrouillage, d’avertissement ou de Chrome sur le côté gauche apparaissant désormais sous la forme d’un bouton rempli à l’intérieur de la barre de recherche. En cliquant sur le bouton, on obtient toujours les mêmes informations sur la page en cours, comme la sécurité SSL ou les autorisations activées.

Le rafraîchissement du design est accessible par une série de flags expérimentaux, dont #chrome-refresh-2023 , #omnibox-cr23-expanded-state-height et #omnibox-cr23-expanded-state-shape .

Nous devrons attendre de voir comment le design évoluera au cours des semaines et des mois à venir — il n’y a actuellement aucune date publique pour le déploiement final, si ce n’est une vague échéance en 2023.