Apple retarderait encore le lancement de son casque de réalité mixte Reality Pro

Le grand projet d’Apple de lancer son casque de réalité mixte, alias Reality Pro, lors de la WWDC 2023 ne se déroule pas comme prévu, affirme un nouveau tweet de Ming-Chi Kuo, analyste réputé d’Apple.

Cette nouvelle arrive un jour après qu’Apple ait confirmé que la WWDC de cette année se déroulera du 5 au 9 juin. Étant donné que la keynote d’Apple a accueilli plusieurs lancements de produits importants, on s’attendait à ce que l’entreprise profite de cette occasion pour présenter quelque chose d’entièrement nouveau.

Selon Kuo, les dirigeants d’Apple ne sont pas tout à fait sûrs que le premier casque de réalité mixte de la société, dans sa forme actuelle, soit prêt pour le prime time. Mais, plus important encore, ces dirigeants seraient également inquiets de la possibilité que ce lancement vital n’ait pas un impact énorme sur le public et les potentiels acheteurs. Apparemment, Apple souhaite que son casque de réalité mixte éblouisse le public par ses capacités et, d’une certaine manière, recrée le facteur « wow » que les gens ont tendance à associer au premier événement de lancement de l’iPhone. 8 ans se sont écoulés depuis l’Apple Watch originale, et l’industrie technologique semble prête pour un nouveau bouleversement.

Because Apple isn’t very optimistic about the AR/MR headset announcement recreating the astounding “iPhone moment,” the mass production schedule for assembly has been pushed back by another 1–2 months to mid-to-late 3Q23. The delay also adds uncertainty to whether the new device…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2023