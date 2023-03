La gamme de smartphones gaming Lenovo Legion est arrivée à son terme

Il existe une poignée de grands noms dans le domaine des smartphones pour les joueurs, comme la gamme ASUS ROG Phone, la gamme Xiaomi Black Shark et la gamme Lenovo Legion, qui figurent régulièrement dans les guides des meilleurs smartphones pour joueurs. Mais l’un d’entre eux ne figurera probablement plus jamais.

Les smartphones de gaming sont une niche qui semble se porter à merveille ces dernières années, mais ce n’est pas le cas de toutes les entreprises qui les fabriquent. Lenovo était l’un des acteurs les plus importants de ce marché, mais à en juger par les déclarations récentes d’un porte-parole de la société, il semblerait que celle-ci abandonne sa série de smartphones de gaming.

Les gens d’AndroidAuthority ont contacté Lenovo après des rumeurs de fermeture de sa gamme de smartphones Lenovo Legion, et la réponse qu’ils ont reçue l’a confirmé. Le porte-parole a déclaré que Lenovo n’investirait plus dans ses smartphones mobiles de gaming car l’entreprise est en train de procéder à une transformation commerciale plus large et à une consolidation de son portefeuille de jeux.

Le porte-parole poursuit en disant que cette nouvelle ne signifie pas que Lenovo abandonne le secteur des jeux. Il rappelle que l’entreprise a toujours fait progresser la catégorie des jeux sur tous les supports et qu’elle concentre ses efforts sur ce qui peut apporter le plus de valeur à tous les joueurs.

Le dernier smartphone de jeu commercialisé par Lenovo était le Lenovo Legion Y70 en 2022. Il n’était disponible qu’en Asie et en Europe et n’a pas connu un grand succès en termes de ventes. Ce que dit le porte-parole peut se traduire approximativement par le fait que Lenovo ne voit plus de bénéfices dans ce segment et ne juge pas utile d’y investir davantage de ressources.

Lenovo va reconcentrer ses efforts

Bien que Lenovo ait jeté l’éponge sur les smartphones de jeu, une société maintient ce marché en vie et porte la majeure partie du poids sur ses épaules : Asus! ASUS est bien connu pour son incroyable matériel destiné aux joueurs, et ses ROG Phone ne dérogent pas à la règle.

Malgré cela, il semble que Lenovo se concentre désormais sur ses ordinateurs portables, ses tablettes et ses activités dans le domaine de la maison connectée. Après tout, la Legion est connu pour ses ordinateurs portables de jeu.