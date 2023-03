Midjourney ferme l’accès gratuit pour une durée indéterminée

by

Midjourney est l’un des générateurs d’art IA les plus populaires, grâce à sa capacité à créer à la fois des photos d’apparence réaliste et de l’art ordinaire. Cependant, l’accès gratuit à Midjourney est en train d’être fermé pendant que le service fait face à une « demande extraordinaire et à un abus de procès ».

David Holtz, fondateur et PDG de Midjourney, a annoncé sur le serveur Discord officiel du service que la possibilité de générer des images gratuitement était temporairement interrompue. Le 28 mars, il a déclaré : « En raison d’une combinaison de demandes extraordinaires et d’abus d’essais, nous désactivons temporairement les essais gratuits jusqu’à ce que nous ayons déployé nos prochaines améliorations du système ». Un jour plus tard, il a indiqué que les essais gratuits avaient été rétablis « avec de nouvelles protections contre les abus, mais elles ne semblaient pas suffisantes ». L’accès gratuit a ensuite été à nouveau interrompu.

Alors qu’il est encore possible d’identifier les images comme étant des faux, on craint que des acteurs malveillants puissent utiliser Midjourney, le DALL-E d’OpenAI et d’autres générateurs analogues pour diffuser de la désinformation.

Midjourney a attiré l’attention la semaine dernière en raison de deux séries d’images générées par l’IA et créées à l’aide de l’outil, que certains ont cru réelles et qui ont ensuite été largement partagées sur les réseaux sociaux. L’une d’entre elles représentait le pape François portant une doudoune blanche, tandis que l’autre (créée par une autre personne) montrait l’ancien président Donald Trump en train de se faire arrêter. Les images de Trump créées par l’IA ont été créées à peu près au moment où Trump a déclaré qu’il serait arrêté, ce qui ne s’est pas avéré vrai, mais l’attente a probablement aidé certaines personnes à considérer les images de l’IA comme réelles lorsqu’elles ont été partagées hors de leur contexte.

Il est probable que les articles de presse relatant les images ont stimulé la demande pour Midjourney, et certains des nouveaux utilisateurs ont peut-être essayé de créer des images analogues à celles qui sont devenues virales. L’entreprise a déjà mis en place des limites pour éviter les abus (et a banni la personne qui a créé les images de Trump), mais les restrictions existantes ne sont apparemment pas suffisantes.

Midjourney déclare « qu’il n’y a pas d’échéance pour savoir quand nous serons en mesure de fournir des essais ». L’accès payant est toujours disponible, à partir de 10 dollars par mois ou 96 dollars par an — si vous allez répandre la désinformation avec des images d’IA, Midjourney aimerait au moins que vous soyez un client payant.