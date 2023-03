Le premier moniteur de jeu 4K de REDMAGIC a des caractéristiques impressionnantes

RedMagic, connu pour ses smartphones de jeu et ses produits liés au jeu, cherche à élargir son portefeuille mondial. REDMAGIC a lancé son tout premier moniteur de jeu 4K sur les marchés mondiaux, après l’avoir introduit en Chine l’année dernière. La société l’a baptisé « Plongez dans la réalité du jeu », car l’écran est conçu pour répondre aux exigences des joueurs qui recherchent une qualité visuelle et des performances exceptionnelles.

Le REDMAGIC 4K Gaming Monitor est un écran de 27 pouces conçu pour les joueurs qui recherchent des performances et une clarté exceptionnelles. Il présente un design minimaliste, un support réglable et peut être tourné à 90° pour passer du mode portrait au mode paysage. L’écran ultra-haute définition du moniteur fournit des détails éclatants, et le cadre fin, la luminosité de 1000 nits et la faible certification de la lumière bleue améliorent l’expérience de jeu.

Le moniteur comporte plus de 2 000 mini-LED avec un rapport de contraste de 1 000 000 : 1, une résolution UHD de 3 840 x 2 160 pixels et un taux de rafraîchissement ultra-rapide allant jusqu’à 160 Hz avec un décalage d’entrée quasi nul. Il dispose de 6 ports — HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB-C, USB-A et une prise pour écouteurs, ainsi que d’un support multifonctionnel permettant d’organiser les zones de jeu et de charger les appareils USB Type-C.

Ce moniteur est parfait pour les hardcore gamers, car il est doté de la technologie MPRT qui réduit le flou de mouvement et améliore la clarté, permettant ainsi un meilleur temps de réaction. L’affichage du taux de rafraîchissement en temps réel et la technologie Free-Sync permettent de jouer à des jeux rapides à des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 160 Hz, tandis que la fonction de temps de réponse élimine les bavures, garantissant des réactions précises et rapides aux changements survenant dans le jeu.

Le moniteur de jeu REDMAGIC offre des fonctionnalités qui changent la donne, telle que différents modes de scène comme le mode Movie, le mode FPS et le mode MOBA. Le mode Movie améliore les images avec des couleurs vives et réalistes, le mode FPS améliore la visibilité dans les zones sombres et le mode MOBA optimise la valeur de vie de l’adversaire et la couleur de refroidissement des compétences pour des réactions rapides. Ces fonctions avancées permettent aux joueurs invétérés d’atteindre un nouveau niveau de jeu.

Spécifications rapides du REDMAGIC 4K Gaming Monitor

Prix et disponibilité

À partir du 3 avril 2023, les clients peuvent précommander le moniteur sur le site officiel, redmagic.gg. Le moniteur sera disponible à l’achat à partir du 6 avril 2023 au prix de 869 euros, et sera initialement commercialisé en Amérique du Nord.