Le Microsoft Surface Hub 2S de 85 pouces repousse les limites de la collaboration

Cette semaine, Microsoft a dévoilé le Surface Hub 2S, le dernier né d’une gamme d’écrans tactiles massifs fonctionnant sous Windows 10. Cet appareil mesure 85 pouces de diagonale — plus grand que tous les ordinateurs que vous avez déjà utilisés.

C’est gigantesque — et ce n’est que la dernière version de cet ordinateur que Microsoft a conçu pour l’espace de travail Windows. Ici, en 2020, il est plus impératif que jamais que des appareils comme celui-ci permettent aux employés d’interagir sans être physiquement face à face.

Le Surface Hub 2S de 85 pouces rejoint le Surface Hub 2S de 50 pouces dès sa sortie. Le Surface Hub 2S de 85 pouces est lancé sur un système de réservation exclusivement aux États-Unis — d’autres marchés suivront en janvier 2021. Ce grand écran sera vendu à partir de 21 999,99 dollars.

Un écran de collaboration à un tel prix ne semble pas le type d’appareil que les entreprises se précipitent à acheter en 2020, car une pandémie a fait qu’un grand nombre de personnes ont travaillé à distance. Microsoft reconnaît cette réalité et affirme que le Surface Hub 2S a permis de relier des équipes éloignées et des lieux d’intervention centraux comme les hôpitaux, les prestataires de soins de santé et même dans le domaine de l’éducation.

« Nous avons vu les écoles et les établissements d’enseignement accélérer leur transformation numérique, poussé par la nécessité d’offrir aux élèves un apprentissage à distance ou hybride équitable », explique Robin Seiler, vice-président de Microsoft chargé des appareils. « Pour accroître l’engagement, de nombreux établissements remplacent les anciennes technologies, notamment les projecteurs et les tableaux blancs, par des solutions de collaboration numérique comme le Surface Hub ».

Répondre à la demande

Le Surface Hub 2S fonctionnera avec les configurations Windows 10 Pro et Windows 10 Enterprise plus tard dans l’année. « Pour la toute première fois », a écrit Robin Seiler, vice-président de la société Microsoft Devices, « vous pouvez faire tourner sur le Surface Hub le même Windows 10 Pro ou Windows 10 Enterprise que celui qui tourne sur votre PC — vous offrant ainsi la même expérience familière et les mêmes fonctionnalités que celles que vous appréciez sur votre PC, comme la barre des tâches, le menu Démarrer, les applications et plus encore sur un grand écran ».

Microsoft pense que le Surface Hub pourrait agir comme un moyen de faciliter la transition vers le bureau ou dans le cadre d’un environnement hybride.