Une fuite sur Amazon révèle 3 mises à niveau pour les écouteurs Beats Studio Buds+

Un listing Amazon récemment découvert pourrait avoir dévoilé les secrets du prochain Beats Studio Buds+ d’Apple, révélant de nouvelles fonctionnalités et un prix discutable.

L’annonce a depuis été retirée, mais heureusement, une copie existe sous la forme d’une page Web Google Cache. D’emblée, vous remarquerez que les écouteurs seront lancés le 18 mai au prix de 169,95 dollars, soit 20 dollars de plus que le prix de détail habituel des Beats Studio Buds (189,95 euros en France) sur le site officiel de Beats.

Les écouteurs devraient être lancés dans un boîtier en plastique transparent analogue aux écouteurs sans fil Ear (2) de Nothing, d’après la liste. Cependant, il y aura également des options noir et blanc pour les personnes qui n’aiment pas le look rétro transparent. Il est intéressant de noter qu’à un moment donné, les précommandes étaient ouvertes sur le site Amazon pour les écouteurs.

Sur le plan du design, les Studio Buds+ semblent identiques au modèle actuel, ce qui est une bonne chose. De multiples éloges ont été faits sur les Beats Studio Buds pour la manière dont ils tenaient confortablement dans l’oreille. En fait, les Studio Buds+ pourraient être plus confortables grâce à l’ajout apparent de trois nouveaux évents acoustiques censés « soulager en douceur la pression pour un maintien tout au long de la journée » et « améliorer la précision audio ». Avec un poids possible de 110 g, ils pourraient être plus légers que les Beats Studio Buds, qui pèsent 130 g au total.

Hormis les orifices d’aération, les autres nouveautés sont internes. Le principal changement apparent est l’amélioration de l’annulation active du bruit (ANC). Selon la liste, les Studio Buds+ seront équipés de microphones trois fois plus grands que ceux de l’ancien modèle. La fiche technique mentionne l’ajout d’un nouveau « puissant processeur », bien que la page du produit n’explique pas vraiment de quoi il s’agit en détail. Apparemment, grâce à la combinaison des évents acoustiques, des micros et de ce processeur, les Studio Buds+ auront « 1,6 (fois) plus de puissance de réduction active du bruit » par rapport aux Studio Buds standard. Le mode Transparence serait deux fois plus efficace grâce à la même technologie.

Une plus grande autonomie

L’autonomie de la batterie, qui pourrait atteindre 36 heures (avec l’étui de charge) sur les Studio Buds+, est l’une des dernières améliorations majeures révélées par la fuite. La compatibilité avec les smartphones iOS et Android bénéficiera d’une petite amélioration, puisque le passage automatique d’un appareil à l’autre devrait être possible. Vous pourrez ainsi passer du smartphone à l’ordinateur de bureau en toute simplicité. Les autres fonctionnalités, comme la prise en charge de l’audio spatial, sont reprises du modèle actuel.

En supposant qu’il s’agisse du produit final, la pilule du prix est difficile à avaler étant donné l’inflation actuelle. Certes, il ne dépasse que de 20 dollars celui des Beats Studio Buds, mais ces écouteurs sont souvent en promotion sur d’autres plateformes.