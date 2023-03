GPT-5 pourrait bientôt changer le monde : voici l’intelligence générale artificielle

GPT-4 vient tout juste d’être lancé, mais les gens sont déjà impatients de découvrir la prochaine version de la technologie du chatbot d’intelligence artificielle (IA). Cette semaine, une nouvelle affirmation a été faite selon laquelle GPT-5 terminera sa formation cette année et pourrait apporter une révolution majeure dans le domaine de l’IA.

L’affirmation vient du développeur Siqi Chen sur Twitter, qui a déclaré : « On m’a dit que GPT-5 devrait terminer sa formation en décembre et que OpenAI s’attend à ce qu’il atteigne l’AGI ».

i have been told that gpt5 is scheduled to complete training this december and that openai expects it to achieve agi.

which means we will all hotly debate as to whether it actually achieves agi.

which means it will.

—Siqi Chen (@blader) March 27, 2023