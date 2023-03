Le Snapdragon 8 Gen 3 fait parlé de lui : configuration des cœurs

Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm est encore tout juste, mais nous avons eu un premier aperçu de son successeur légitime. Je ne parle pas du modèle « Plus » overclocké, mais plutôt de la nouvelle génération de Snapdragon 8 Gen 3. L’information provient de Kuba Wojciechowski.

Kuba a posté un fil de discussion complet sur Twitter, détaillant certaines des spécifications et la configuration de base du prochain chipset phare de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3.

🐉 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 to come with 2 + 3 + 2 + 1 next-gen Arm cores, Adreno 750, more: leak 🧵 pic.twitter.com/TAYu8GsDto – Kuba Wojciechowski : 3 (@Za_Raczke) March 23, 2023

« Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sera doté de 2 +3 +2 +1 cœurs Arm de nouvelle génération, Adreno 750, plus encore », peut-on lire dans le premier tweet, et les choses se déroulent ensuite dans le fil de discussion. Selon Kuba, le Snapdragon 8 Gen 3 portera le nom de code « Lanai » ou « Pineapple », et il y a une liste détaillée des cœurs concernés.

2 cœurs « silver » Arm sous le nom de code Hayes (A5xx)

3 cœurs « or » Arm sous le nom de code Hunter (A7xx)

2 cœurs « titanium » Arm sous le nom de code Hunter (A7xx)

1 cœur « gold+ » Arm sous le nom de code Hunter ELP (Xn)

Wojciechowski a également précisé que cette configuration diffère de celle utilisée dans le modèle Gen 2 (1 +4 +3), ce qui implique qu’il pourrait y avoir des changements au niveau des liquidités embarquées et des fréquences d’horloge — nous pourrions avoir des liquidités plus importantes et des fréquences d’horloge légèrement plus élevées.

Enfin, le Snapdragon 8 Gen 3 utilisera apparemment le GPU Adreno 750 (portant le nom de code Adreno Gen 7.9.0), avec une fréquence d’horloge maximale de 770 MHz. Kuba note que cette fréquence pourrait être modifiée en fonction des demandes spécifiques des entreprises clientes et des futures révisions de la puce.