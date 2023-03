Une fuite évoque le lancement des Motorola Edge 40 et Edge 40 Pro

Les Motorola Edge 40 et Edge 40 Pro ont fait l’objet d’une fuite, grâce à MySmartPrice qui cite une source ayant une connaissance directe des spécifications officielles. Le Motorola Edge 40 Pro devrait être essentiellement le même smartphone que le Moto X40, qui a déjà été lancé en Chine, tandis que le Motorola Edge 40 sera un tout nouvel appareil.

Selon la rumeur, le Edge 40 Pro reprendra une grande partie des caractéristiques du X40, à savoir un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, le Snapdragon 8 Gen 2 associé à 8 ou 12 Go de RAM, et jusqu’à 512 Go de stockage. En ce qui concerne la caméra, le Moto X40 est équipé de trois caméras à l’arrière : une caméra principale de 50 mégapixels, une ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, ainsi qu’une caméra frontale de 60 mégapixels. Le tout est alimenté par une batterie de 4 600 mAh, avec une charge rapide de 125 W.

Étant donné que le Moto X40 est déjà disponible, on peut supposer que les spécifications sont plus ou moins exactes, en partant du principe que Motorola va essentiellement proposer ce même appareil pour les marchés internationaux.

Le Edge 40 standard, quant à lui, devrait être un tout nouveau smartphone — équipé d’une puce MediaTek Dimensity 8020 qui n’a pas encore été annoncée — et devrait être un peu moins performant que le Pro à tous points de vue. L’écran serait de 6,55 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, tandis que l’appareil photo arrière serait composé d’une caméra principale de 50 mégapixels, accompagnée d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels.

D’après la fuite, il disposera de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, avec une batterie de 4 400 mAh et une charge de 68 W pour compléter les spécifications. Bien sûr, nous prendrons tout cela avec des pincettes jusqu’à ce que les smartphones soient officiellement annoncés.

Motorola poursuit dans sa lignée

Si ces informations sont vraies, Motorola semble prêt à poursuivre sa série d’excellents produits. Malheureusement, les mises à jour logicielles sont le point faible de Motorola. L’entreprise n’a pas encore déployé Android 13 sur ses smartphones phares, même si la version bêta publique d’Android 14 devrait être lancée dans les semaines à venir. À vous de voir si c’est une bonne ou une mauvaise chose.

Motorola devrait commercialiser le Edge 40 et le Edge 40 Pro aux alentours du mois d’avril, avec une ouverture des ventes en mai en Europe.