Le test de chute de la série Galaxy S23 de Samsung est « encourageant »

Même si nous espérons tous que cela ne nous arrivera jamais, il est toujours amusant de regarder une vidéo d’un smartphone en train de se faire brutaliser. Heureusement pour tous ceux qui sont curieux de savoir comment la gamme Galaxy S23 se comporte face à une chute sur le trottoir, Allstate a filmé un autre de ses tests de chute afin que vous n’ayez pas à l’essayer par vous-même.

Le test visait à déterminer dans quelle mesure les Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra étaient capables de survivre à une chute d’un mètre cinquante — et les résultats se sont avérés plutôt intéressants.

Comme l’écrit Allstate, « les smartphones Galaxy S23 de Samsung utilisent des matériaux durables comme le verre recyclé et le plastique issu des océans. Mais le développement durable est-il synonyme de compromis en matière de durabilité ? ». Allstate répond à sa propre question au début de la vidéo en affirmant que l’utilisation de matériaux durables « a un coût, celui d’une probabilité accrue de dommages ».

Pour obtenir les résultats les plus précis, Allstate a utilisé son fameux DropBot pour faire tomber les trois smartphones d’un mètre sur la chaussée, en testant à la fois l’avant et l’arrière de chaque appareil. Le premier test, le plus brutal, a fait tomber le Galaxy S23 de base face vers le bas, ce qui a complètement détruit le smartphone. Le verre s’est brisé et a commencé à tomber, le rendant complètement inutilisable. Lorsqu’il a été retourné et qu’il est tombé sur le dos, le verre a subi des dommages significatifs, mais peut-être plus dévastateurs encore, le smartphone a subi des dommages au niveau de son châssis. Même si le Galaxy S23 s’en sort à peu près aussi bien que le S22 testé par Allstate l’année dernière, les modèles de base du Galaxy S ne sont pas exactement les smartphones les plus indestructibles du marché.

Bien que le S23 ait subi de lourds dommages, le S23+ et le S23 Ultra ont étonnamment bien supporté les coups. Les deux appareils ont subi quelques ébréchures et bris de verre, mais ils sont restés utilisables après une chute sur le devant et sur l’arrière. Le plus gros dommage subi par les deux appareils a été un éclat de verre sur la caméra du S23 Ultra, mais ce n’est pas vraiment surprenant étant donné que les appareils photo sont placés très en évidence à l’arrière de l’appareil.

Encourageant !

Dans l’ensemble, les conclusions d’Allstate indiquent que la gamme Galaxy S23 est tout aussi résistante, voire plus, que la gamme S22 qui l’a précédée. Cela dit, les résultats du test ne devraient pas inspirer beaucoup de confiance aux propriétaires de S23 de base, qui pensent que leur nouveau smartphone va survivre à une grosse chute.

Si vous souhaitez éviter à votre smartphone un destin fait de verre brisé et de châssis endommagés, il est peut-être temps d’acquérir une protection d’écran et un étui.