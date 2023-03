E3 2023 : Ubisoft n’ira pas mais fera un live pendant l’été

Ubisoft ne participera plus à l’E3 2023, alors qu’il avait annoncé sa participation en février. Au lieu de cela, l’éditeur de jeux derrière Assassin’s Creed et Far Cry prévoit d’organiser son propre événement Ubisoft Forward Live à Los Angeles en juin.

Ubisoft a confirmé son changement de plan à Video Games Chronicle, et un porte-parole a déclaré que si Ubisoft « avait initialement l’intention d’avoir une présence officielle à l’E3, nous avons pris la décision d’aller dans une autre direction ». Il s’agit d’un changement de message par rapport à il y a un peu plus d’un mois, lorsque le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, avait déclaré : « Si l’E3 a lieu, nous y serons et nous aurons beaucoup de choses à montrer ».

La cause de ce changement d’avis chez Ubisoft n’est pas claire. Cependant, il semble que la société ait constaté qu’elle pouvait toujours promouvoir avec succès sa gamme de jeux sans être liée à l’événement de l’Entertainment Software Association. Nous ne savons pas grand-chose de l’événement Ubisoft Forward Live, si ce n’est qu’il aura lieu le 12 juin à Los Angeles, mais Ubisoft déclare à VGC que « nous avons hâte de partager plus de détails avec nos joueurs très bientôt ».

L’E3 2023 se trouve donc dans une situation étrange, car nous en savons actuellement plus sur les entreprises qui ne participeront pas à l’événement — comme Microsoft, Ubisoft et Nintendo — que sur les éditeurs qui seront présents. Après avoir été annulé en 2020 et 2022 et être devenu uniquement numérique en 2021, l’E3 2023 était censé marquer le grand retour du salon annuel du jeu vidéo.

Cependant, à l’heure actuelle, la pertinence et la viabilité de l’E3 2023 sont remises en question.