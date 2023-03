Microsoft Teams prend son envol grâce à l’intégration de Copilot, doté d’une intelligence artificielle

by

Microsoft continue de placer la technologie Copilot au cœur de sa gamme de produits, comme en témoigne aujourd’hui le lancement d’une nouvelle version remaniée de Teams, dotée d’une intelligence artificielle pilotée par Copilot. La mise à jour, qui est actuellement en avant-première publique pour les utilisateurs de Windows, simplifiera le travail quotidien tout en accélérant les performances.

Il y a un peu plus d’une semaine, Microsoft a annoncé l’expérience Copilot, alimentée par l’IA, pour les applications Microsoft 365. L’idée était d’exploiter les données de l’utilisateur dans le Microsoft Graph – calendrier, e-mails, discussions, documents, réunions et autres — et d’apporter la puissance des grands modèles de langage, notamment GPT-4, aux applications de productivité de Microsoft.

Avec la nouvelle version de Teams en avant-première publique, le travail d’intégration de Copilot a commencé.

En quoi Teams alimenté par Copilot sera-t-il utile ?

Comme l’explique Microsoft, la nouvelle application Teams jette les bases des expériences d’IA de la prochaine génération en offrant aux utilisateurs la possibilité d’obtenir des informations riches en contexte grâce à des invites en langage naturel. Par exemple, si un utilisateur est en retard à une réunion Teams, il pourra demander un récapitulatif, vérifier si son nom a été mentionné, entrer dans les détails d’un sujet particulier abordé, et bien d’autres choses encore.

« Nous utiliserons l’IA pour alléger le travail de collaboration, en vous informant sur ce qui s’est passé avant que vous ne rejoigniez une réunion ou un chat et en répondant à vos questions tout en suivant le cours de la discussion », a déclaré Jeff Teper, président des applications et plateformes collaboratives chez Microsoft, dans un article de blog. « Nous ne faisons que commencer à voir le potentiel de l’IA dans Teams, et nous aurons beaucoup plus à partager à l’avenir ».

Microsoft prévoit également d’introduire Copilot en tant qu’expérience de chat au sein de Teams ainsi que sur Viva Engage. Le premier permettra aux utilisateurs de rester au fait des développements commerciaux associés à différents sujets, tandis que le second aidera les dirigeants à rédiger des messages personnalisés en les dotant de suggestions perspicaces basées sur les sentiments et les sujets en vogue au sein des communautés et des conversations sur le lieu de travail.

Une version davantage optimisée

Outre l’intelligence artificielle, la nouvelle version de Teams devrait apporter des améliorations notables en termes de rapidité et d’efficacité. Comme l’indique l’entreprise, lors des tests initiaux, les actions « lancer une application » et « rejoindre une réunion » ont été deux fois plus rapides que dans Teams classique. Par ailleurs, la consommation de mémoire de la nouvelle application a diminué de moitié.

Teams bénéficiera également de quelques améliorations au niveau de l’interface utilisateur, ce qui facilitera le suivi des notifications, la recherche d’informations, la gestion des messages et l’organisation des canaux. En outre, les utilisateurs auront la possibilité de rester connectés sur différents comptes.

La nouvelle version de Teams devrait être disponible dans le courant de l’année.