Galaxy Watch Ultra, Watch 7, Buds 3 et Buds 3 Pro : des rendus officiels

Quiconque a suivi les récentes fuites concernant le prochain événement Unpacked de Samsung devrait avoir une idée approximative de ce à quoi s’attendre des wearables de nouvelle génération de la société. Mais pour ceux qui attendaient une image plus claire, attendez-vous à être surpris.

Des rendus officiels de haute qualité représentant la Galaxy Watch 7, la Galaxy Watch Ultra, les Galaxy Buds 3 et les Buds 3 Pro ont fuité par @evleaks, ne laissant quasiment rien à l’imagination.

La nouvelle collection de rendus dévoile une Galaxy Watch 7 sportive qui ressemble beaucoup à la Watch 6, sauf qu’elle possède un bracelet en silicone différent. La Galaxy Watch 7 est montrée en trois options de couleur : argent avec un bracelet blanc, entièrement verte et crème avec un bracelet assorti.

Ensuite, il y a la Galaxy Watch Ultra, encore plus sportive, également présentée en trois combinaisons de couleurs : argent avec un bracelet blanc, un modèle bicolore noir et gris foncé, et une variante noire avec un bracelet orange.

Les rendus montrent également deux paires d’écouteurs sans fil, à savoir les Galaxy Buds 3 et les Galaxy Buds 3 Pro. Il n’est pas tout à fait clair lequel est lequel, mais les Buds 3 Pro devraient correspondre au numéro de modèle SM-R630, visible dans l’un des rendus de l’étui. Nous supposons que les variantes Pro sont celles avec des embouts en caoutchouc.

Fait intéressant, les deux modèles semblent avoir les « Blade Lights » rumeurs, c’est-à-dire les bandes noires courant sur les côtés de chaque écouteur.

Des points bleus et oranges : un thème commun

On ne peut pas s’empêcher de remarquer un élément de design commun partagé par presque tous ces wearables, y compris la Galaxy Watch FE déjà sortie : la paire de points bleus et oranges. Ce petit indice de design est visible sur le bracelet de la Watch FE et de la Watch 7, à l’extrémité des Buds 3 et des Buds 3 Pro, et sur leurs étuis de chargement. En fait, seule la Galaxy Watch Ultra semble manquer de cet élément de design, même si elle adopte la couleur orange, donc elle est à mi-chemin.

La Galaxy Ring ne fait pas partie de cette fuite généreuse, mais Samsung l’a déjà dévoilé et teasé plusieurs fois cette année, donc il ne recèle aucun mystère en termes de design global. Et comme la montre Ultra, la bague ne possède pas les marqueurs distinctifs bleus et oranges.

Améliorations et innovations grâce à l’IA

La plupart des nouveaux wearables Galaxy de Samsung pour 2024 ont des designs plus sportifs, et tous promettent de nombreuses améliorations, en partie grâce aux récents progrès en intelligence artificielle.

Samsung annoncera ses prochains wearables lors du Galaxy Unpacked le 10 juillet à Paris.