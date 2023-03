IFTTT lance son IA : des automatisations avec l’intelligence artificielle

Si vous souhaitez tester cette nouveauté, je vous rappelle que les nouveaux services d’IA sont disponibles dans l’offre payante IFTTT Pro+ (qui dispose également d’une période d’essai). L’application est disponible pour Android et iOS, il ne vous reste plus qu’à l’essayer.

Désormais, IFTTT s’enrichit également de fonctionnalités d’IA, et l’annonce vient directement par un communiqué de presse officiel . La version Pro+ du service (c’est-à-dire la formule d’abonnement avec un nombre illimité d’applets et de nombreux autres avantages) donne accès à trois nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Pour les non-initiés, IFTTT est un service Web (disponible sous forme gratuite et payante) qui permet de créer des applets, c’est-à-dire des chaînes de conditions. C’est un système d’automatisation fondamental pour la domotique avancée, mais aussi très utile dans d’autres contextes. IFTTT est capable de faire communiquer entre eux des groupes d’appareils et de services (de différents fabricants).

Alors que le monde avance avec toujours plus d’intégration de l’IA (à tel point que l’Europe pousse à la préparation d’un règlement spécial), les services en la matière augmentent de manière exponentielle. C’est maintenant au tour d’IFTTT, le service d’automatisation disponible pour Android et iOS : grâce à de nouvelles fonctions d’IA, il est possible d’exploiter l’intelligence artificielle pour la création de certains contenus sur IFTTT .