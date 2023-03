Le casque AR/VR, Reality Pro, d’Apple arrive, Tim Cook pousse au lancement

Apple est maintenant à la croisée des chemins, car son PDG et leader actuel, Tim Cook, fait pression pour que le casque AR/VR connu comme le Reality Pro soit lancé cette année, et pas moins que cela. Le développement de l’appareil a duré près de 7 ans et les dirigeants, dont Jeff Williams, responsable des opérations, font également pression pour qu’il soit lancé cette année.

L’équipe de conception aurait pourtant déclaré que le casque de réalité mixte n’était pas encore prêt, souhaitant disposer de plus de temps pour développer et affiner l’appareil avant de le présenter au public.

Selon le Financial Times, Tim Cook et Jeff Williams insisteraient sur le lancement du casque de réalité mixte, affirmant qu’ils ont l’intention de lancer rapidement ce produit limité. Cook se concentrerait davantage sur l’équipe opérationnelle dans sa direction de l’entreprise, contrairement à Steve Jobs qui s’appuie davantage sur la discrétion de l’équipe de conception.

Malgré les inquiétudes de l’équipe de conception, il reste à voir si Tim Cook ira de l’avant avec le lancement du casque de réalité mixte. Si le produit est lancé, il sera intéressant de voir comment il est reçu par les consommateurs et comment il se compare aux produits similaires sur le marché.

Selon MacRumors, l’équipe de conception se concentre sur des lunettes AR légères qui font encore l’objet de révisions et de développements importants, tandis que l’œil des opérations est un dispositif semblable à un masque de ski qui s’enroule autour de la tête.

Le casque de réalité mixte devrait changer la donne dans le domaine de la réalité virtuelle et augmentée, en offrant aux utilisateurs une expérience plus immersive et interactive que jamais. Toutefois, les inquiétudes de l’équipe de conception quant à l’état de préparation du produit sont compréhensibles, car Apple est réputé pour son souci du détail et son engagement à fournir des produits de haute qualité.

Un long développement

L’Apple Reality Pro, largement connu sous le nom de casque AR/VR, a fait l’objet d’un long développement, les fuites et les initiés affirmant que la société de Cupertino a déployé des efforts considérables pour sa création. Malgré les nombreuses informations et fuites, l’appareil n’a toujours pas été confirmé par l’entreprise, ce qui remet en question son existence.

Apple se concentre sur la création du produit et de son système d’exploitation sous le nom de « xrOS », qui fournirait l’expérience nécessaire pour traduire ses capacités au public.

Les fuites affirment que le système d’exploitation xrOS du Reality Pro est la plus grande priorité de l’entreprise, par rapport à ses célèbres systèmes, notamment macOS 14 et iOS 17.

Les dirigeants de la société basée à Cupertino veulent présenter l’appareil au public le plus tôt possible, son développement faisant l’objet d’efforts importants en vue de sa poussée cette année. Cook et Williams veulent que le monde voie bientôt le premier casque AR/VR portable d’Apple, mais on ne sait pas si l’équipe de conception pourra y parvenir dans le délai prévu pour l’appareil.