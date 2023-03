Acer présente une trottinette et un scooter électriques connectés

Le fabricant de PC et d’ordinateurs portables Acer passe à la vitesse supérieure cette semaine, puisqu’elle vient d’annoncer un nouveau vélo et une nouvelle trottinette électrique. C’est du sérieux. Ces nouveaux produits de mobilité sont uniques, en particulier le nouveau vélo électrique à intelligence artificielle.

Le premier produit est l’Acer ebii, un vélo électrique léger, mais performant, doté d’une multitude de fonctions intelligentes assez uniques dans ce marché. Il est apparemment doté de capteurs de détection des collisions et d’une IA intégrée pour aider à prévenir les accidents, suivre et prédire les vitesses pour contrôler la transmission, et bien plus encore.

Une application compagnon s’associe au vélo pour l’antivol et le suivi GPS, peut contrôler le phare intégré et dispose même d’un système de proximité pour verrouiller automatiquement les roues et les moteurs lorsque vous vous éloignez. Ainsi, personne ne peut s’emparer de votre vélo. Lorsque vous (ou votre téléphone) vous approchez, il se déverrouille et est prêt à rouler.

De plus, Acer affirme qu’il ne faut que 2,5 heures pour le recharger, ce qui est bien plus rapide que les 5 à 6 heures habituelles des vélos électriques analogues sur le marché. Il s’agit là de statistiques et de caractéristiques assez impressionnantes, ce qui signifie qu’il sera probablement assez cher s’il est commercialisé un jour. Acer n’a pas révélé de prix ni de date de sortie.

Par ailleurs, au salon du cycle de Taipei cette semaine, Acer a dévoilé une nouvelle trottinette électrique « Extreme », une nouvelle gamme écologique pour les cyclistes, et même un vélo d’appartement qui fait office de bureau de travail.

De multiples produits écologiques

Selon le communiqué de presse, la nouvelle trottinette électrique Acer Predator Extreme est équipée d’un système de suspension double robuste, de freins à disque hydrauliques et d’un puissant moteur de 700 W qui lui permet de rouler facilement sur les routes, dans les rues de la ville et sur les pentes abruptes. Cependant, comme le note Electrek, il ressemble à une trottinette Splach Transformer rebaptisée qui est sortie en 2021.

Enfin, dans le coin droit de la photo ci-dessus, vous verrez le nouveau Acer eKinekt BD3. Il s’agit d’un « bureau révolutionnaire pour vélo qui alimente la machine à partir du pédalage de l’utilisateur », ce qui signifie que vous pouvez alimenter un ordinateur portable ou autre tout en pédalant et en faisant votre cardio quotidien. Acer affirme qu’il peut fournir jusqu’à 75 W de puissance pour recharger les ordinateurs portables, les téléphones, etc.

Nous ne connaissons pas encore les prix ni les dates de sortie de ces produits.