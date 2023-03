Les smartphones pliables sont promis à une forte croissance à partir de 2027

La 5G n’est pas la seule technologie passionnante qui maintient l’ensemble de l’industrie mobile à flot, l’enthousiasme grandissant également pour les téléphones pliables et à clapet, pour lesquels les analystes s’attendent désormais à une croissance considérable au cours des cinq prochaines années.

Selon le dernier rapport d’IDC, le seul grand point lumineux du marché des smartphones de l’année dernière devrait continuer à briller en 2023 et au-delà, mais si vous attendez avec impatience le jour où les appareils pliables entreront dans le courant dominant, il semble que ce moment soit encore assez éloigné.

Estimée à 14,2 millions d’unités vendues en 2022, la catégorie des appareils pliables, qui connaît une croissance rapide, devrait atteindre des expéditions mondiales de 21,4 millions d’exemplaires cette année, un chiffre qui peut évidemment être considéré comme grand ou petit selon votre point de vue.

D’une part, 21,4 est 50 % plus élevé que 14,2, ce qui n’est certainement pas rien à un moment de stagnation générale de l’industrie mobile, mais d’autre part, c’est à peine la moitié du nombre d’appareils de la série iPhone 13 qu’Apple a vendus pendant la dernière période de vacances.

Bien sûr, il n’est pas tout à fait juste de faire une telle comparaison… pour plusieurs raisons, mais le fait est que le marché des appareils pliables n’explosera probablement pas de sitôt pour atteindre des niveaux de popularité grand public. En 2027, date la plus éloignée couverte par les nouvelles prévisions d’IDC, les livraisons de smartphones pliables devraient atteindre 48,1 millions d’unités, soit 3,5 % de l’ensemble des smartphones vendus dans le monde.

Un industrie en déclin

Cela semble être une goutte d’eau dans l’océan, mais cela contribuera certainement à la lente reprise du marché des smartphones, qui connaît aujourd’hui d’intenses difficultés dans son ensemble. Dans l’ensemble, les ventes de téléphones devraient chuter de 1,1 % cette année, après avoir subi une chute absolument massive de 11 % en 2022, le modeste rebond des années suivantes conduisant à un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 2,6 % jusqu’en 2027.

En revanche, le TCAC du segment des produits pliables entre 2022 et 2027 devrait s’établir à 27,6 %, ce qui semble excellent… jusqu’à ce que vous vous souveniez que la progression de cette année est prévue à plus de 50 % et que les chiffres de vente de 2022 ont bondi de 75,5 % par rapport à 2021.

En d’autres termes, la croissance de la catégorie va ralentir au cours des prochaines années, tout en attirant de plus en plus de marques vers les modèles à pliables avec une concurrence qui s’intensifie et qui risque de pousser les prix vers des niveaux de plus en plus bas et de réduire les marges bénéficiaires qui sont actuellement considérables.

Les prévisions d’aujourd’hui ne couvrent pas les fabricants d’appareils individuels, mais il est clair que la suprématie de Samsung ne sera pas menacée dans un avenir proche, surtout si Apple n’a pas l’intention de rejoindre le marché avec un iPhone Fold.