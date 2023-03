Le ROG Phone 7 de ASUS sera lancé le 13 avril

Si vous envisagez de vous offrir l’un des meilleurs smartphones de gaming de ce printemps, il serait peut-être judicieux d’attendre encore quelques semaines avant de choisir. En effet, ASUS s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone dédié au gaming bien plus tôt que l’année dernière.

Après des rumeurs, ASUS a confirmé le lancement du ROG Phone 7, le prochain smartphone de gaming de la société, en France et sur les marchés internationaux le 13 avril. Ce lancement intervient un peu plus tôt cette année que celui du ROG Phone 6, qui a été lancé en juillet 2022.

ASUS n’essaie pas de cacher l’identité et le nom de cet appareil sans aucun doute très avancés, bien qu’il reste à voir exactement combien de variantes différentes seront présentées le mois prochain.

L’image de teasing en provenance de Taïwan révèle deux smartphones. Cependant, d’après les précédentes rumeurs, la société pourrait lancer le ROG Phone 7, le ROG Phone 7D et le ROG Phone 7 Ultimate, tous dotés d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2 et d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz. Le ROG Phone 7 Ultimate devrait offrir davantage de stockage et de mémoire vive que ses petits frères destinés aux joueurs invétérés, tout en étant essentiellement identique à l’extérieur et en partageant un grand nombre d’autres composants internes.

Le modèle ASUS AI2205_D qui a fait surface au début du mois avec un SoC Snapdragon 8 Gen 2, 16 Go de RAM et Android 13 serait le ROG Phone 7 D. Il n’est pas clair si la société prévoit la version Dimensity 9200 du smartphone. La plupart des spécifications de la série ROG Phone 7 sont encore confidentielles (à l’exception d’une énorme batterie de 6 000 mAh).

L’événement de lancement du ROG Phone 7 d’ASUS débutera à 14 heures, heure de Paris, le 13 avril. Nous devrions connaître plus de détails sur la série ROG Phone 7, y compris les spécifications, lorsque le smartphone sera officialisé dans les semaines à venir.