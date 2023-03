Voici la Redmi Watch 3 avec un écran AMOLED de 1,75 pouces, et des appels Bluetooth

Elle est équipée d’un GPS intégré, prend en charge les cinq principaux systèmes de positionnement par satellite, propose 121 modes sportifs, dont 6 modes sportifs reconnus automatiquement, et est étanche à 50 mètres. La smartwatch est équipée d’un haut-parleur et d’un microphone antibruit pour des appels téléphoniques Bluetooth fluides et clairs, a déclaré l’entreprise.

Xiaomi a lancé la Redmi Watch 3 sur les marchés mondiaux , après l’avoir introduite en Chine en décembre de l’année dernière. Elle est dotée d’un écran AMOLED de 1,75 pouces avec 200 cadrans de montre intégrés, et d’une finition métallique brillante utilisant la technologie NCVM pour un look premium.