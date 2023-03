Le ASUS ROG Phone 7 pourrait se vanter d’une énorme batterie

ASUS se prépare à dévoiler son prochain smartphone gaming, le ROG Phone 7, selon un récent listing TENAA, repéré par Mysmartprice. L’agence de certification chinoise (qui est analogue à la FCC aux États-Unis) publie des listes de smartphones qui approchent de leur date de lancement officielle, et nous pouvons donc nous attendre à voir le ROG Phone 7 très bientôt.

Comme pour le ROG Phone 6, ASUS devrait lancer plusieurs modèles, très probablement un ROG Phone 7 standard, une version Ultimate et un ROG Phone 7 D. Voyons ce que ce listing de la TENAA peut nous apprendre sur le smartphone en question.

Le listing indique que le ROG Phone 7 aura une batterie de 5 850 mAh. Ce chiffre sera arrondi à une capacité typique de 6 000 mAh dans la fiche technique finale. Ce n’est pas une grande surprise, car la dernière génération de smartphones ROG avait la même capacité de batterie.

Nous pouvons également voir le numéro de modèle du téléphone : AI2205_B. Si l’on se réfère aux numéros de modèles précédents et aux fréquences GSM mentionnées dans le document, on peut supposer qu’il s’agit de la version mondiale du smartphone. Le ROG Phone 7 disposera de quatre caméras au total, la configuration la plus probable étant une seule caméra frontale et un système à trois caméras à l’arrière.

Plus bas dans le listing de la TENAA, nous trouvons quelques bandes 5G, à savoir n41, n78, et n79. Enfin, si nous regardons les tags dans le listing, nous pouvons voir « Dual SIM », indiquant la capacité du téléphone à gérer deux cartes SIM. C’est la dernière information utile que nous pouvons tirer des documents de certification, mais les ROG Phone 7 et 7D sont récemment apparus dans un benchmark, ce qui a permis de combler d’autres lacunes dans la fiche technique.

3 modèles différents

Sans surprise, le ROG Phone 7 (et 7D) sera équipé d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2 cadencé à 3,19 GHz, associé à 16 Go de RAM et fonctionnant sous Android 13. Une autre pièce du puzzle provient d’un document de certification 3C, indiquant la vitesse de charge du ROG Phone 7, qui est de 65W.

Tout ce qui précède semble assez plausible et pas du tout surprenant, mais il reste encore quelques inconnues, principalement concernant l’écran. Nous nous attendons à ce que le ROG Phone 7 soit équipé d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une résolution full HD+.

Nous ne savons pas vraiment quand le ROG Phone 7 sera officiellement dévoilé, et des informations contradictoires circulent sur le web à ce sujet. Une rumeur suggère une sortie vers la fin de l’année, tandis que d’autres fuites évoquent le deuxième ou le troisième trimestre 2023.