Un dirigeant de Huawei laisse entendre que les nouveaux P60 et Mate X3 vont contrarier l’iPhone

Jeudi, Huawei a présenté ses trois nouveaux smartphones phares, le P60, le P60+ et le P60 Art. Dans le même temps, Huawei a dévoilé son modèle intermédiaire Enjoy 60 et le Mate X3, son nouveau smartphone pliable. Dire que Huawei est fier de ses nouveaux smartphones serait un euphémisme. Selon Gizchina, He Gang, directeur de l’exploitation de Huawei Device BG, a déclaré lors de la période de questions aux médias qui s’est tenue après les annonces que l’iPhone perdra des parts de marché après que Huawei aura lancé ses nouveaux smartphones.

Au cours de l’événement, l’entreprise a comparé le Mate X3 pliable à l’iPhone 14 Pro Max pour montrer que le dernier téléphone pliable de Huawei est à la fois plus fin et plus léger que le smartphone haut de gamme d’Apple.

La gamme Huawei P60 est dotée d’une ouverture variable à 10 niveaux qui, selon Huawei, laisse entrer 191 % de lumière en plus dans la caméra par rapport à l’iPhone 14. Huawei affirme également que son téléobjectif à vision nocturne super-focus augmente la capacité lumineuse de 488 % par rapport à l’iPhone 14 Pro Max.

Même s’il est évidemment que l’on ne peut qu’admirer Huawei pour ce qu’elle a été capable de réaliser tout en devant faire face aux restrictions imposées à l’entreprise par les États-Unis, il sera difficile pour Huawei de prendre des parts de marché à Apple, même si les appareils photo de la série P60 sont d’une qualité époustouflante.

Huawei ne peut pas vendre de smartphones sur le troisième marché mondial des smartphones (les États-Unis). En outre, l’iPhone semble reprendre du poil de la bête et détient 75 % du marché mondial des smartphones haut de gamme. Il s’agit de smartphones dont le prix est supérieur à 600 euros.

Un lancement en Europe en mai

Apple a également dépassé Samsung et détient désormais une part de 23 % du marché mondial des smartphones. Cela ne veut pas dire que les smartphones de Huawei ne sont pas exceptionnels. L’entreprise continue d’innover avec de multiples bâtons dans les roues. Mais la vérité est que Huawei ne peut pas utiliser pour ses smartphones des puces qui prennent en charge les signaux 5 G.

Mais qui sait ? Il fut un temps où Huawei affirmait effrontément qu’il serait le premier fabricant de smartphones au monde dans cinq ans. À l’époque, cela semblait peu probable. Mais Huawei aurait atteint son objectif si les États-Unis n’avaient pas enrayé la machine.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle série de smartphones de Huawei est attendue en Europe le 9 mai !