Le dernier Framework Laptop de 13,5 pouces est disponible avec de nouvelles cartes mères Intel ou AMD

En fait, si vous optez pour un ordinateur portable Framework équipé d’AMD, vous recevrez le kit de haut-parleurs d’origine. Et si vous optez pour un modèle préconfiguré avec un processeur AMD Ryzen 5 ou Intel Core i5, vous recevrez également une batterie de 55 Wh. Mais vous pouvez toujours vous lancer dans le bricolage si vous voulez vraiment un ordinateur portable avec une batterie de 61 Wh et l’une de ces puces.

Framework propose des options de processeurs AMD Ryzen 5 et Ryzen 7 7040 non spécifiées, ce qui ne permet pas de savoir exactement quelles puces ces ordinateurs portables utiliseront. Mais jusqu’à présent, AMD n’a annoncé que deux processeurs répondant à la description de Framework.

Les nouveaux modèles AMD prennent en charge jusqu’à 64 Go de mémoire vive et les ordinateurs portables sont équipés d’une nouvelle carte sans fil compatible AMD prenant en charge le WiFi 6E.

Framework précise que la plupart des mises à niveau se font sur la carte mère elle-même, de sorte que l’écran, le châssis, les charnières et les modules de l’édition AMD sont tous exactement les mêmes que ceux des versions Intel. Cela signifie que les clients actuels possédant une carte mère Intel de la 11e ou 12e génération devraient pouvoir la remplacer par une carte mère AMD, tandis que les nouveaux clients auront le choix entre Intel et AMD.

Framework ajoute également de nouvelles options pour les personnes qui ont acheté un Framework Laptop DIY Edition, y compris la possibilité de sélectionner la couleur du cadre de l’écran lors de la construction de l’ordinateur portable (il y a une nouvelle option de cadre transparent, entre autres), et un choix de langues et de modèles de claviers.

Les autres améliorations comprennent de nouvelles charnières qui, selon Framework, confèrent une meilleure rigidité à l’ordinateur portable, tout en permettant de l’ouvrir d’une seule main, et des haut-parleurs plus puissants (sauf si vous avez le Framework Chromebook Edition, car ce sont les mêmes haut-parleurs que ceux utilisés dans ce modèle).

Si vous achetez un nouveau Framework Laptop avec une puce Intel, non seulement vous obtiendrez l’un des derniers processeurs d’Intel, mais si vous commandez un modèle avec un processeur Intel Core i7, vous obtiendrez également une batterie de plus grande capacité, puisque Framework a fait passer la batterie de 55 Wh à 61 Wh sans en augmenter la taille. La société affirme que grâce à cette capacité supplémentaire et aux améliorations de l’efficacité énergétique d’Intel, un nouveau Framework Laptop équipé d’un processeur Intel Raptor Lake devrait bénéficier d’une autonomie de 20 à 30 % supérieure à celle d’un modèle équipé d’une puce Alder Lake de 12e génération , tant sous Windows que sous Linux.

Au cours des dernières années, une startup appelée Framework a prouvé qu’il était possible de construire un ordinateur portable modulaire, réparable et évolutif qui est en fait un très bon ordinateur portable . L’entreprise a tenu ses promesses : le premier ordinateur portable Framework était livré avec un processeur Intel Core de 11e génération, mais l’année dernière, l’entreprise a lancé une nouvelle carte mère avec une puce Intel de 12e génération, permettant ainsi aux clients existants de mettre à niveau leur ordinateur portable.