Canva devient beaucoup plus puissant pour les designers et les éditeurs grâce à ... l'IA

L’IA n’est pas le seul élément que Canva ajoute à son outil de conception. La société a également annoncé Brand Hub, qui intègre des modèles, des dossiers, des directives et des flux de travail d’approbation pour les marques. Certaines fonctionnalités « très demandées » seront également intégrées à l’outil, notamment des outils de dessin, des calques, des dégradés, du texte alt pour les images et 953 nouvelles polices de caractères.

La fonctionnalité la plus intéressante est sans doute Beat Sync. Elle permet d’adapter automatiquement vos séquences vidéo à une chanson, en faisant défiler différents clips vidéo ou images sans aucune modification manuelle. Cela ne va pas mettre les éditeurs vidéo au chômage, mais c’est l’une des applications les plus intéressantes de l’IA que nous ayons vues jusqu’à présent.

Une fois la conception initiale réalisée, Canva propose Magic Edit et Magic Eraser pour vous aider à l’affiner. Magic Eraser parle d’elle-même — effacer des parties de l’image, l’IA prenant en compte le reste de l’image — mais Magic Edit est intéressante. Elle peut ajouter ou remplacer n’importe quel élément d’une image, selon Canva. Il vous suffit de demander à l’IA ce que vous souhaitez ajouter ou remplacer, et elle complétera le détail manquant.

L’ensemble d’outils touche presque toutes les parties de la suite de conception de Canva . Elle commence par Magic Design, qui conçoit automatiquement un graphique à partir d’une image téléchargée et d’un style sélectionné. Les utilisateurs sont libres de modifier la conception après coup et peuvent la traduire automatiquement grâce à la nouvelle fonction de traduction de Canva, alimentée par l’IA, qui prend en charge plus de 100 langues.

La plateforme de conception en ligne utilisée pour créer des logos, des présentations, des infographies et bien plus encore, Canva , a annoncé une nouvelle suite d’outils d’IA qui peuvent tout faire, de la génération de nouvelles images à l’édition automatique de vidéos pour vous . Qu’il s’agisse d’outils d’édition alimentés par l’intelligence artificielle (IA), de meilleures options d’édition de photos ou de nouvelles fonctions d’édition de vidéos, il y a beaucoup de choses à décortiquer.