Canon Selphy QX20 : l’imprimante photo de poche qui s’améliore encore

Canon lance sa nouvelle imprimante de poche Selphy QX20, idéale pour imprimer vos photos préférées directement depuis votre smartphone. Compacte, sans fil et facile à utiliser, elle produit des tirages de qualité professionnelle qui résistent à l’eau et au temps.

La Selphy QX20 imprime des photos au format carré (68,6 x 68,6 mm) ou carte postale (54 x 86 mm) sur du papier autocollant thermique en environ 40 secondes. Vous pouvez choisir d’imprimer avec ou sans bordure.

Fidèle à son appellation d’imprimante de poche, la Selphy QX20 mesure seulement 102,2 x 145,8 x 32,9 mm et pèse 455 g. Légèrement plus grande et plus lourde que le modèle précédent, la Canon Selphy QX10, elle offre néanmoins des améliorations significatives. La QX20 permet d’imprimer au format carte postale et propose l’option d’impression sans bordure, absente sur la QX10.

Les imprimantes Selphy QX utilisent un système d’impression thermique qui, selon Canon, garantit des couleurs riches et vives, ainsi qu’une excellente longévité des impressions (jusqu’à 100 ans). La QX20 utilise la chaleur pour vaporiser l’encre sur le papier, la température contrôlant le niveau de nuance. Ce système promet des transitions tonales fluides et une absence de grain.

Autre nouveauté : un nouveau traitement d’image améliore la netteté des impressions, une fonctionnalité absente sur la QX10.

Une batterie intégrée pour une utilisation nomade

La batterie intégrée vous permet d’utiliser l’imprimante en déplacement. La recharge complète s’effectue en 80 minutes environ via une connexion USB-C, remplaçant l’ancien port USB Micro B de la QX10.

L’imprimante est compatible avec les appareils iOS et Android via l’application Canon Selphy Photo Layout 4.0. Il vous suffit de scanner un QR code sur l’imprimante pour établir une connexion sans fil. L’application vous permet ensuite de modifier, personnaliser et décorer vos photos avec des autocollants et des effets avant de les imprimer.

Des packs de papier tout-en-un

La Selphy QX20 est compatible avec les packs de papier photo Canon XS-20L (carré) ou XC-20L et XC-60L (format carte postale). Ces packs incluent le colorant nécessaire à l’impression, éliminant ainsi le besoin de cartouches d’encre séparées.

L’imprimante Canon Selphy QX20 est disponible en précommande au prix de 129 euros. Elle est proposée en trois coloris : blanc sable, gris foncé et rouge terracotta.

Avec la Selphy QX20, Canon propose une solution d’impression photo compacte, pratique et performante, idéale pour immortaliser vos souvenirs et les partager avec vos proches.