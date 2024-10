Cloudflare Speed Brain : Naviguez à la vitesse de l’éclair, gratuitement !

Cloudflare lance Speed Brain, un nouvel outil gratuit qui promet d’accélérer le chargement de millions de sites Web jusqu’à 45 %. Dans un monde numérique où chaque milliseconde compte, la vitesse de chargement est devenue un facteur crucial pour le succès d’un site Web. En effet, ce dernier impacte directement l’engagement des visiteurs et le référencement.

Comme tout produit en 2024, cet outil innovant utilise l’intelligence artificielle pour précharger le contenu des pages que l’utilisateur est susceptible de visiter ensuite, éliminant ainsi les délais de chargement et offrant une expérience de navigation quasi instantanée.

Speed Brain élimine les temps d’attente liés au chargement des éléments d’une page Web, tels que les fichiers HTML et les images statiques. « En activant Speed Brain, Cloudflare a rendu des millions de pages Web près de 50 % plus rapides, instantanément. Cela signifie que les internautes du monde entier peuvent naviguer, communiquer, apprendre et travailler plus rapidement et de manière plus fiable », a déclaré Matthew Prince, cofondateur et PDG de Cloudflare.

Les premiers tests de Speed Brain ont montré des résultats prometteurs, avec une réduction du Largest Contentful Paint (LCP) pouvant atteindre 75 %. Le LCP est un indicateur clé qui mesure la vitesse de chargement du plus grand élément visible d’une page Web.

Speed Brain s’appuie sur le réseau mondial de Cloudflare, qui couvre 330 villes à travers le monde. Cette infrastructure performante permet de diffuser le contenu rapidement et efficacement.

Préchargement intelligent grâce à l’apprentissage automatique

Speed Brain utilise l’apprentissage automatique pour précharger le contenu du site suivant que l’utilisateur est susceptible de visiter, en se basant sur le lien sur lequel le curseur de la souris survole. Cloudflare prévoit d’améliorer ces prédictions en analysant le trafic des sites Web pour déterminer les pages les plus fréquemment consultées après une page donnée.

Par exemple, si un utilisateur visite la section « Vêtements pour hommes » d’un site de commerce électronique, Speed Brain peut précharger le contenu de la page « Chemises pour hommes », anticipant ainsi la navigation de l’utilisateur.

Un outil gratuit pour tous

Speed Brain est disponible gratuitement sur tous les plans Cloudflare, permettant à tous les propriétaires de sites Web d’améliorer la vitesse de chargement de leurs pages sans frais supplémentaires.

« Cloudflare s’est forgé une réputation d’expert en matière de vitesse et d’amélioration de l’Internet pour tous », a déclaré Barry Pollard, défenseur des développeurs de performance Web chez Google. « Notre équipe est ravie de voir une entreprise comme Cloudflare saisir l’opportunité de rendre l’expérience de navigation beaucoup plus rapide pour un grand nombre de personnes en utilisant l’API Speculation-Rules, d’une manière aussi simple pour les propriétaires de sites ».

Avec Speed Brain, Cloudflare offre une solution simple et efficace pour accélérer le chargement des sites web et améliorer l’expérience de navigation des internautes.