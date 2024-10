Accueil » WhatsApp : Les statuts s’enrichissent avec les mentions, les likes et le repartage !

WhatsApp enrichit son application de messagerie avec de nouvelles fonctionnalités pour les statuts, permettant aux utilisateurs de taguer des contacts, de liker des statuts et de repartager ceux dans lesquels ils sont mentionnés.

Taguer des contacts et liker des statuts

La dernière mise à jour de WhatsApp permet de mentionner et de taguer d’autres comptes dans vos statuts. Vous pouvez désormais « aimer » un statut et repartager celui dans lequel vous êtes mentionné.

Les likes de statut sont privés et ne sont visibles que par la personne dont le statut a été aimé. De même, les mentions dans les statuts sont privées et n’apparaissent pas publiquement. Les personnes mentionnées reçoivent une notification privée et ont la possibilité de repartager le statut sur leur propre compte.

Vous pouvez mentionner jusqu’à 5 utilisateurs WhatsApp dans chaque statut. Pour préserver la confidentialité, il est possible de masquer les noms des personnes taguées.

« Avec les likes de statut, les mentions privées et la possibilité de repartager un statut dans lequel vous êtes mentionné, nous facilitons la communication avec les personnes qui comptent le plus », explique WhatsApp dans un article de blog.

Déploiement mondial en cours sur WhatsApp

Ces nouvelles fonctionnalités de statut sont en cours de déploiement et seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs WhatsApp dans le monde.

WhatsApp travaille constamment à améliorer son application avec de nouvelles fonctionnalités. Nombre de ces fonctionnalités inédites apparaissent d’abord dans le canal bêta. Si vous êtes un passionné de technologie et que vous souhaitez tester les nouvelles fonctionnalités en avant-première, rejoignez le programme bêta de WhatsApp.

Avec ces nouveautés, WhatsApp renforce l’engagement et l’interaction au sein de sa plateforme, offrant aux utilisateurs de nouvelles façons de se connecter et de partager du contenu.