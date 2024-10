Google investit 1 milliard de dollars en Thaïlande pour booster l’IA et le cloud

Google a annoncé un investissement majeur de 36 milliards de bahts (soit près d’un milliard d’euros) en Thaïlande pour la construction d’un centre de données destiné à soutenir la demande croissante en services d’IA et de cloud en Asie du Sud-Est. Ce centre de données, le premier de Google en Thaïlande, sera situé à Chonburi, sur la côte est du pays.

Cette annonce fait suite à l’engagement de Google Cloud, en août 2022, de créer sa première région cloud en Thaïlande, qui sera située à Bangkok.

Des infrastructures numériques pour stimuler l’économie thaïlandaise

« Cela permettra aux organisations du secteur public, aux petites entreprises, aux start-ups et aux grandes entreprises de bénéficier plus facilement et plus rapidement des ressources informatiques à la demande et des ressources d’IA/ML de Google Cloud », a déclaré Google sur son blog thaïlandais.

La région cloud offrira des services de haute performance et à faible latence, tout en garantissant la sécurité, la résidence des données et la conformité aux normes les plus strictes, y compris les exigences spécifiques en matière de stockage des données.

Un partenariat stratégique pour l’avenir numérique de la Thaïlande

Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un accord en quatre piliers conclu en novembre 2023 entre Google et le gouvernement thaïlandais, visant à investir dans les infrastructures numériques, à promouvoir l’adoption responsable de l’IA dans le secteur public et à développer des programmes de formation en IA.

« La Thaïlande est en passe de devenir un hub numérique en Asie du Sud-Est, grâce à une main-d’œuvre talentueuse et aux investissements dans les infrastructures technologiques de leaders du secteur comme Google », a déclaré Paetongtarn Shinawatra, Premier ministre de Thaïlande.

Une économie numérique en plein essor

Selon le rapport e-Conomy SEA 2023 de Google, l’économie numérique thaïlandaise est la deuxième d’Asie du Sud-Est et devrait atteindre 50 milliards de dollars en 2025.

« Les investissements de Google dans les infrastructures en Thaïlande représentent une étape importante dans notre engagement à élargir les opportunités pour les Thaïlandais à l’ère numérique », a déclaré Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d’Alphabet et Google.

En investissant massivement en Thaïlande, Google contribue à la croissance de l’économie numérique du pays et à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour les emplois de demain.