Canva acquiert Leonardo.AI pour booster ses capacités en IA générative

La plateforme de conception graphique Canva a acquis Leonardo.AI dans le but d’étendre ses capacités en matière d’IA générative. Bien que les conditions financières n’aient pas été divulguées, l’accord permettra à Canva d’accéder à la gamme de générateurs texte-image et texte-vidéo personnalisables de Leonardo.ai.

En activité depuis 2012 et comptant aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs, Canva est utilisée comme plateforme de conception graphique par les particuliers et les entreprises. Bien qu’elle ait introduit certains de ses propres outils d’IA générative en interne avec un générateur de texte en image, il semble que l’entreprise souhaite étendre ces possibilités à l’avenir, si l’on en croit sa récente acquisition.

La plus grande entreprise technologique privée d’Australie a annoncé avoir conclu un accord pour acheter Leonardo.AI, une plateforme d’IA générative à croissance rapide. Cela renforcerait les capacités d’IA de Canva avant son introduction en bourse, qui devrait avoir lieu en 2025. Les conditions financières de l’acquisition n’ont pas encore été rendues publiques.

Canva a fait des efforts pour diversifier sa plateforme avec des outils plus proches des suites bureautiques ces derniers temps, mais la plateforme de conception visuelle et de communication reste l’un des plus grands concurrents de la gamme de logiciels créatifs d’Adobe. Alors que l’acquisition d’Affinity pourrait aider Canva à concurrencer les logiciels d’Adobe comme Illustrator, Photoshop et InDesign, Leonardo.ai pourrait se positionner de la même manière comme une alternative aux modèles d’IA générative Firefly d’Adobe.

Qu’est-ce que Leonardo.AI ?

Fondée en décembre 2022, Leonardo.AI est une entreprise relativement nouvelle, même dans le domaine de l’IA. En décembre dernier, la société a levé 47 millions de dollars d’investissements locaux en Australie, avec des investisseurs tels que Blackbird Ventures et Side Stage Ventures.

Leonardo.AI revendique 19 millions d’utilisateurs et est suffisamment efficace pour concurrencer les grands noms de l’IA générative tels que Midjourney et Dall E d’OpenAI. Elle était déjà en train de lever des fonds supplémentaires lors d’un deuxième tour de table avant d’accepter l’acquisition de Canva.

On pense que JJ Fiassion, cofondateur et PDG de Leonardo.AI, a rencontré Cliff Obrecht, cofondateur de Canva, par l’intermédiaire de Blackbird Ventures, et qu’une réunion a eu lieu entre eux au début de l’année. L’acquisition a été motivée par le fait que Leonardo.AI a dévoilé Phoenix, son propre modèle d’IA de base.

Ce modèle est fier de pouvoir répondre efficacement à de longs et détaillés promtps, de créer un texte cohérent (ce qui pose problème à de nombreux outils d’IA générative) et d’effectuer des modifications rapides en cours de route à l’aide de phrases et de prompts courts. Cela se marie bien avec l’approche rationalisée de Canva et serait probablement facile à incorporer dans la plateforme de conception graphique, parallèlement à ses outils. Canva n’a pas confirmé ce projet, mais cela semble être une raison probable pour l’acquisition, d’autant plus que des concurrents comme Adobe développent des outils d’IA générative.