Wear OS : bientôt des messages RCS directement depuis votre montre connectée ?

Après avoir convaincu Apple d’intégrer la prise en charge de RCS dans iOS 18, Google se tourne désormais vers Wear OS. Des indices découverts dans la dernière version bêta de Google Messages suggèrent que le protocole RCS pourrait bientôt être disponible sur les montres connectées Wear OS.

Android Authority a repéré des flags dans la version bêta 20240926 de Google Messages qui laissent présager l’arrivée prochaine de RCS sur Wear OS. Ces flags, tels que « standalone_rcs », « standalone_rcs_settings » et « standalone_voice_message », suggèrent que les utilisateurs pourront bientôt envoyer des messages RCS directement depuis leur montre.

Actuellement, Google Messages sur Wear OS se contente d’accéder aux messages de l’application Messages sur Android et de les envoyer via le téléphone. L’intégration de RCS sur Wear OS devrait simplifier l’envoi de messages dans l’écosystème Android.

Compatibilité avec les montres Wi-Fi et LTE sous Wear OS

RCS nécessitant une connexion au réseau mobile, il est possible que la fonctionnalité soit réservée aux montres LTE. Cependant, comme les montres Wear OS utilisent la connexion du téléphone, la prise en charge de RCS sur les modèles Wi-Fi n’est pas exclue. Toutefois, il est peu probable que RCS fonctionne sur une montre connectée Wi-Fi uniquement si le téléphone est hors de portée.

L’arrivée de RCS sur Wear OS promet une expérience de messagerie plus fluide et plus riche sur les montres connectées. Il ne reste plus qu’à attendre la confirmation officielle de Google pour découvrir toutes les possibilités offertes par cette nouvelle fonctionnalité.