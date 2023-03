Des fuites de panneaux de verre de l’iPhone 15 et des rendus CAO confirment les rumeurs

Nous avons déjà appris par une fuite précédente que les modèles iPhone 15 Pro seront dotés de nouveaux boutons, mais une nouvelle fuite juteuse révèle encore plus de détails, mais cette fois à propos de l’iPhone 15 standard et de l’iPhone 15 Plus.

En particulier, des fuites d’images de présumés panneaux de verre de la série iPhone 15 confirment la rumeur selon laquelle les iPhones non Pro abandonneront enfin l’encoche pour la remplacer par la nouvelle découpe en deux parties Dynamic Island, apparue pour la première fois sur l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max l’année dernière, comme le rapporte MyFixGuide.

Il s’agit sans aucun doute d’un changement attendu depuis longtemps, même si beaucoup préfèrent encore l’encoche à la Dynamic Island, mais s’agira-t-il de la mise à jour la plus importante par rapport à ses prédécesseurs ?

Il semblerait qu’en dehors de l’abandon de l’encoche et de l’amincissement uniforme des bords d’écran (1,5 mm), les iPhone 15 standard n’auront toujours qu’un taux de rafraîchissement de 60 Hz et n’hériteront pas de la fonction Always-on Display (affichage permanent). Sans compter que la puce sera probablement une fois de plus dépassée d’un an.

Une autre rumeur qui circule entre les passionnés de technologie et les fuites est que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max seront livrés avec de nouveaux châssis en titane, alors que ceux fabriqués jusqu’à présent l’étaient en acier inoxydable. Ce prétendu changement présente deux avantages principaux qui en font une mise à niveau : il est à la fois plus durable et plus léger.

Une déception pour les modèles standard ?

D’autres rumeurs concernant la série iPhone 15 font état de l’introduction de l’USB-C, qui apparaît de plus en plus comme une potentielle déception et suscite des sentiments mitigés. Les modèles phares d’Apple pour 2023 devraient être annoncés dans le courant du mois de septembre, comme les années précédentes.

Pour l’instant, les choses semblent un peu décevantes en ce qui concerne la nouvelle gamme d’iPhone, mais il reste encore pas mal de temps avant la fin de l’été !