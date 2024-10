Reconnaissance faciale : I-XRAY dévoile les dangers des lunettes connectées

Les lunettes connectées Ray-Ban Meta, avec leur design discret et leurs fonctionnalités avancées, ont révolutionné le marché des wearables. Mais cette technologie innovante soulève des questions cruciales en matière de vie privée, comme le démontre le projet I-XRAY développé par deux étudiants de Harvard.

AnhPhu Nguyen et Caine Ardayfio ont créé I-XRAY, une application capable d’identifier des personnes et d’accéder à leurs informations personnelles en temps réel, simplement en les regardant à travers les lunettes Ray-Ban Meta.

Nom, adresse, numéro de téléphone… toutes ces données pourraient être révélées en quelques secondes grâce à ce système baptisé I-XRAY.

Comment fonctionne I-XRAY ?

L’application exploite la fonctionnalité de livestream des lunettes Ray-Ban Meta vers Instagram. Un programme informatique analyse le flux vidéo et utilise l’intelligence artificielle pour identifier les visages. Les photos sont ensuite utilisées pour rechercher des informations personnelles dans des bases de données publiques, qui sont ensuite affichées sur l’application.

Une vidéo publiée par les deux étudiants montre l’efficacité d’I-XRAY, qui a permis d’identifier des camarades de classe et même des inconnus dans la rue. Cette démonstration soulève des inquiétudes quant à l’utilisation potentielle de cette technologie à des fins de surveillance et d’atteinte à la vie privée.

Un projet de sensibilisation

Nguyen et Ardayfio ont choisi de ne pas rendre I-XRAY publique, soulignant que leur objectif est de sensibiliser le public aux risques liés à la reconnaissance faciale et aux lunettes connectées. Ils insistent sur la nécessité de protéger sa vie privée en ligne et de prendre conscience de la facilité avec laquelle des informations personnelles peuvent être collectées et exploitées.

Un débat crucial sur l’éthique et la technologie

Ce projet soulève des questions essentielles sur l’éthique et la responsabilité dans le développement et l’utilisation des nouvelles technologies. La discrétion des lunettes Ray-Ban Meta, qui ressemblent à des lunettes de soleil classiques, rend la surveillance potentielle encore plus inquiétante.

Il est crucial d’engager un débat public sur l’encadrement de ces technologies et de mettre en place des garde-fous pour protéger la vie privée des individus.

Alors que l’Union européenne encadre strictement la collecte de données de reconnaissance faciale, les États-Unis offrent un terrain plus propice aux abus. I-XRAY pourrait être utilisé par des acteurs malveillants pour escroquer ou harceler des individus.