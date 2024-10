Soundcore Liberty 4 Pro : Anker défie les AirPods Pro 2 avec une barre tactile innovante

Anker lance les Soundcore Liberty 4 Pro, de nouveaux écouteurs sans fil qui promettent une réduction de bruit améliorée, une charge plus rapide et un boîtier innovant avec écran intégré. En effet, ils arrivent sur le marché pour concurrencer les AirPods Pro 2 d’Apple, avec une fonctionnalité inspirée des ordinateurs portables Apple : une barre tactile.

Disponibles dès maintenant au prix de 129,99 euros, les Liberty 4 Pro sont plus abordables que les Soundcore Liberty 4 et les Liberty 3 Pro.

L’écran intégré au boîtier de charge des Liberty 4 Pro permet de visualiser l’autonomie restante et de régler les paramètres de réduction de bruit active (ANC) sans avoir à sortir votre téléphone.

Une barre tactile située sous l’écran permet d’activer ou de désactiver l’ANC et le mode transparence d’un simple glissement. Mais, ce n’est pas une nouveauté pour les écouteurs sans fil, mais son approche est particulièrement élégante..

Les écouteurs offrent une autonomie de 10 heures avec l’ANC désactivée et de 7,5 heures avec l’ANC activée. Avec le boîtier de charge, l’autonomie atteint 40 heures (30 heures avec ANC). Une charge rapide de 5 minutes permet de récupérer 4 heures d’écoute. Le boîtier se recharge via USB-C ou un chargeur sans fil.

Qualité sonore et réduction de bruit optimisées

Les Liberty 4 Pro combinent un haut-parleur de basses de 10,5 mm et un tweeter de 4,6 mm recouvert de titane pour une reproduction sonore améliorée. La réduction de bruit active est assurée par six microphones (trois sur chaque écouteur) et un capteur barométrique qui prend en compte les changements de pression atmosphérique pour des performances optimales en avion.

Les écouteurs prennent en charge le Bluetooth 5.3, la connexion multipoint et les codecs SBC, AAC et LDAC (ce dernier uniquement avec les appareils Android). Ils offrent également un son spatial avec suivi des mouvements de la tête et une certification IPX5 pour une résistance à l’eau et à la transpiration.

Disponibilité et coloris

Les Soundcore Liberty 4 Pro sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne d’Anker et sur Amazon en trois coloris : noir brillant, blanc et bleu clair brillant.